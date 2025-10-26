Misterio y misticismo en el convento

Fusionar novela negra y novela histórica no está al alcance de cualquiera. No es fácil. Sin embargo, cuando se logra llevar a buen término esa especie de ejercicio de alquimista se te dibuja en la cara una sonrisa de gato que se ha salido con la suya que te dura meses. Esa satisfacción del trabajo bien hecho es el que se adivina en el rostro de Susana Martín Gijón, una de las voces más potentes de la literatura policiaca en España que lleva años abriéndose paso por derecho propio con buenos libros y mejores historias. Si primero fue la saga de Annika Kaunda y después la de la inspectora sevillana Camino Vargas, que la consolidó definitivamente en el mercado, con La Babilonia, 1580 inició una nueva senda, esa novela negra histórica a la que ahora da una nueva vuelta de tuerca con su último título, La capitana, publicada nuevamente por Alfaguara. Y como Susana siempre ha tenido claro que las mujeres han sido maltratadas sistemáticamente en las novelas negras, donde han sufrido todo tipo de perrerías, ha decidido trasmutar ese papel de víctima por el de heroína, confiriéndoles esos poderes que durante tantos siglos se les han negado.

Portada del libro.

Si en La Babilonia la acción principal se desarrollaba en un burdel, esta vez transcurre en un convento. Y de Sevilla viaja a Granada cinco años después. Allí, en una ciudad devastada tras la Reconquista, Sor Ana de Jesús, apodada la capitana por su mano firme, lucha por sacar adelante su convento cuando el cadáver de un hombre horriblemente desfigurado aparece en el claustro de su cenobio, poniendo así en peligro la reputación de su orden. ¿Quién era y cómo ha llegado hasta ahí? No será el último muerto con el que tendrán que lidiar las religiosas.

A pocos kilómetros, en una colina que domina la Alhambra, un hombre rige los destinos de los monjes de la misma orden. Es San Juan de la Cruz, guía espiritual y amigo íntimo de la priora. Sor Ana de Jesús y fray Juan, el dúo detectivesco más singular de la novela negra española, tendrán que investigar lo sucedido intentando mantener la discreción mientras van desvelando un secreto que hará temblar el bastión de la cristiandad de la Corona.

La madurez literaria de Martín Gijón es un hecho irrefutable que se percible incluso en el lenguaje, que refuerza una prosa siempre cuidada. Porque no sólo se trata de contar una historia sino de contarla bien. Susana no sólo busca entretener o plantear el mapa de un misterio, sino que trabaja elementos de fondo como la violencia de género, la xenofobia, desigualdades sociales o ambientes periféricos.

Como en su anterior novela, la potencia de los personajes femeninos, una constante en su obra, pone de relieve el compromiso de una escritora que no se conforma con vender miles de libros sino que quiere mejorar nuestro mundo.

La novedad: ‘Infierno en Venecia’, la detective Kat Tapo llega con la marea

La Serie Negra de RBA sigue reinventándose con nuevos e interesantes títulos que nos llegan desde todos los puntos del viejo continente. En esta ocasión les recomendamos Infierno en Venecia, de Jonathan Holt, autor de la trilogía Carnivia, un éxito de ventas internacional. También escribe thrillers psicológicos bajo el seudónimo de J. P. Delaney. Sus novelas The Girl Before y Believe Me se han posicionado entre los títulos más vendidos del Sunday Times y se

En esta ocasión, la trama de la novela arranca cuando el cuerpo de una mujer vestida con una sotana de sacerdote y un particular tatuaje en la muñeca aparece en las escaleras de una iglesia, arrastrado por las mareas invernales de Venecia. Es el primer caso de asesinato de la capitana Kat Tapo, y hará lo que haga falta para descubrir la verdad. Pero a medida que se intensifica la búsqueda del asesino, Tapo empieza a descubrir secretos del pasado bélico de Italia que la pondrán en grave peligro...