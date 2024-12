Las mejores novelas negras de 2024 para regalar en Navidad

Cádiz/Mucha novela negra y muy buena. El año 2024 que se asoma a su tumba ha sido prólijo en lecturas sangrientas. Autores que son esperados por millones de devotos, como Jo Nesbø, Michael Connelly o Dennis Lehane no sólo han regalado un nuevo libro sino que este ha sido de lo mejor que se les ha podido leer últimamente. Y junto a ellos, voces tan potentes como Percival Everett y su James o Víctor del Árbol con El tiempo de las fieras. Como es época de regalar, les dejamos unas sugerencias, nuestro particular surtido navideño en donde, como cada año, no puede faltar el postre en forma de cómic criminal.

La segunda parte de El reino es una gozada. Jo Nesbø nunca defrauda y en El rey de Os nos presenta a los hermanos Carl y Roy Opgard batallando con todo, incluido su pasado. Una novela que va cogiendo velocidad de crucero, narrada en primera persona por Roy y en la que el amor por su hermano será puesto a prueba por los acontecimientos. Mucho más que una novela negra que resulta imprescindible para los seguidores del escritor noruego.

Y tras un grande... otro. Michael Connelly ha escrito una de las mejores novelas negra del año: La espera. La detective del Departamento de Policía de Los Ángeles Renee Ballard sigue los pasos de un aterrador violador múltiple cuyo rastro se ha perdido. Cuenta con la ayuda de la voluntaria más nueva de la Unidad de Casos Abiertos: la patrullera Maddie Bosch, hija de Harry. Una historia espléndida que nos lleva al Hollywood más sórdido y que tiene ese aire de las grandes novelas negras americanas que pusieron las bases del género y que se trasladaron con éxito al cine. Connelly juega a ser Raymond Chandler y se lo pasa de miedo.

El último vértice de este triunvirato del crimen con el que hemos arrancado nuestra lista de sugerencias es Dennis Lehane. El autor de títulos inolvidables como Mystic River y padre de los detectives Kenzie y Gennaro volvió en 2024 con un novelón. Golpe de gracia. Bostón vuelve a ser otro personaje de una novela desgarradora donde la segregación racial y la lucha de clases le sirven de hilo argumental para presentarnos a Mary Pat, uno de esas heroínas de los libros que, seguramente, pronto veremos en el cine.

James es un libro fascinante. Una reescritura de Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain desde el punto de vista de Jim, el esclavo.

Con el humor típico de Percival Everett y una inteligencia sobrecogedora, el lector vive una gran aventura, la de la libertad. James es el nombre de la dignidad. El esclavo ha visitado de forma clandestina la biblioteca de su amo y ha aprendido a leer y escribir. Cuando se entera de que lo han vendido y lo van a separar de su mujer y su hija decide escaparse. En esa aventura trepidante lo acompaña Huck. Los dos se convierten en una pareja de personajes que se necesitan mutuamente no solo para sobrevivir, también para conocerse y saber cual es su verdadera conexión. Imprescindible.

Víctor del Árbol lo ha vuelto a hacer. El tiempo de las fieras viene a refrendar todo lo bueno que ya dejó entrever con Nadie en esta tierra. Personajes que nos conmovieron en su anterior novela culminan aquí una historia que arranca a toda velocidad y que nos presenta la parte más feroz del ser humano.

Una de las sorpresas más agradables de todo el año. Marto Pariente logra componer en Hierro viejo una obra que a ratos nos recuerda a No es país para viejos y otros a Fargo. El talento de los hermanos Coen al servicio de un western moderno en la España profunda. Una delicia que merece ser regalada una y otra vez.

El matrimonio sueco que escribe bajo el pseudónimo de Lars Kepler nos ha regalado otras pocas horas de buena literatura de suspense en La araña. El inspector Joona Lima y su atormentada compañera, Saga Bauer, van a tener que enfrentarse a un asesino despiadado cuando en un islote del Báltico, al norte de Estocolmo, cerca de un antiguo cementerio de enfermos del cólera, un grupo de excursionistas topa con un macabro hallazgo: una bolsa atada a un árbol y en su interior un cadáver disuelto en productos químicos. La policía no tardará en descubrir que el cuerpo pertenece a una de sus agentes, Margot Silverman. Ylos crímenes seguirán sucediéndose rodeando a ambos y sus seres queridos.

Alan Parks es otro autor que cumple cada año con buenas novelas negras, esta vez con Un mayo funesto. En una editorial como Tusquets, con escritores espléndidos del género como John Connolly, el escocés recuerda al mejor Ian Rankin. Con Parks ocurre que ha ido creciendo conforme ha avanzado la saga de su detective Harry McCoy desde aquel ya lejano Enero sangriento. Al ritmo que marcan los meses del año nos ha ido regalando espléndidas novelas que pueden leerse de manera independiente.

Y de postre, un cómic. Otro regalazo de la editorial Norma: El depravado. La nieve cae sobre Milwaukee en 1973, y un Santa Claus cubierto de sangre comete atrocidades inimaginables a unos pobres chicos. Cincuenta años después, un joven guionista de cómics entrevista a este asesino apodado El depravado, que sigue jurando ser inocente desde su celda. Ahora, vuelve la Navidad, y con ella, el pasado armado con un hacha afilada.

El autor ganador de múltiples premios Eisner James Tynion IV (El departamento de la verdad, Hay algo matando niños), el reconocido dibujante Joshua Hixson (Batman/Fortnite: Fundación) y el rotulista ganador del premio Eisner Hassan Otsmane-Elhaou se unen para ofrecernos una historia de terror navideña dispuesta a romper tabúes.