“Señorita, ¿por qué no leemos otra vez Pulpi?”. Los niños, que siempre dicen la verdad, han dado un más que aprobado a un nuevo y simpático personaje que llega desde las profundidades marinas para embarcarlos en un viaje por ese otro vasto mar, el literario, que también está repleto de aventuras. De aventuras de Pulpi, en esta ocasión, un proyecto educativo donde se dan cita el el escritor Ramón Luque, la inspectora de Educación Natividad Jiménez y el ilustrador Elías Guerrero y que se presenta este miércoles 16 de septiembre, a partir de las 19.30 horas, en el Espacio Quiñones.

“Estoy muy emocionado con este libro porque, francamente, ha quedado precioso y porque ha recibido muy buenas opiniones por parte de los niños que lo han trabajado en clase”, explica el creador de este relato de “superación, solidaridad y coeducación” que va más allá del cuento pues cada capítulo del libro “está acompañado de diferentes propuestas didácticas para trabajar diferentes aspectos que ayuden a los niños en su proceso de maduración como lectores”, apuesta.

Y es que Las aventuras de Pulpi es la materialización de un proyecto de animación a la lectura que Natividad Jiménez propuso a Luque después de que la inspectora leyera el libro de poemas Sueños infantiles del escritor y docente ya jubilado. “Aquel libro de poemas lo escribí cuando iba a ser abuelo y al parecer Natividad lo leyó y le gustó mucho, tanto que me propuso escribir un cuento que diera base a una iniciativa de animación a la lectura que tenía en mente y que estaría protagonizada por un personaje del que sólo tenía el nombre, Pulpi, y que yo me he encargado de imaginar”, rememora el escritor que contó con su colaborador en Sueños infantiles, Elías Guerrero, para dar forma física a Pulpi, a sus amigos y a los diferentes escenarios donde transcurren las aventuras.

Las correrías de este pequeño pulpo que nació “con un defecto en el tentáculo” que, sin embargo, se convertirá en su salvación en más de una ocasión. “Ese tentáculo de Pulpi es más delgadito de lo normal pero, además de hacer unas cosquillitas muy buenas con él, Pulpi descubre que ese tentáculo tiene una sensibilidad especial que lo avisa ante cualquier peligro”, adelanta su creador que enfrenta a su personaje a un viaje que lo llevará también fuera del agua, a un terrario de un colegio donde Pulpi conocerá a Sapita, “porque también quería introducir a una heroína femenina y sólo con la colaboracion de los dos personajes podrán regresar ambos a casa”, cuenta.

Pero además del atractivo que encierra la propia historia que fomenta valores como la valentía, la igualdad, la superación y la solidaridad, Las aventuras de Pulpi se erige como un completo libro de actividades pedagógicas encaminadas a azuzar la compresión lectora que han sido ideadas por Natividad Jiménez e ilustradas por Guerrero.

De esta forma, cada capítulo cuenta con “dos adivinanzas”, realizadas por Luque; “una actividad de vocabulario” como, por ejemplo, la construcción de un pequeño diccionario con diferentes palabras que se encuentran en cada capítulo; “actividades de observación” como la sopa de letras, encontrar las diferencias entre dibujos, un laberinto; además de otros ejercicios en los que se profundiza, puramente, en la “animación a la lectura y en la compresión lectora” como realizar resúmenes, preguntas sobre el contenido y hasta “una propuesta de teatralización de algunos extractos del texto” para que los alumnos se puedan meter en la piel de los personajes.

Y es que este libro, además de a los niños entre 8 y 12 años, está dirigido especialmente a los educadores como recurso para sus clases. Así, durante el curso pasado, Las aventuras de Pulpi fueron trabajadas por diferentes clases de dos colegios de San Fernando (Casería de Ossio y Reina de la Paz) y otro centro almeriense. “La respuesta que nos llegó por parte del profesorado fue muy buena, y de los alumnos, de los niños, también, así que estamos muy contentos y nos encantaría que pudiera trabajarse también en otros centros. La idea era que se fuera ampliando a otros colegios pero ocurrió lo del Covid y, bueno...”, lamenta el escritor que, junto a sus colaboradores, ha retomado la difusión de un libro perfecto para acompañar a los pequeños lectores en sus primeros chapuzones literarios.