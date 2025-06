Judeline actuará con Yerai Cortés en el homenaje de Cruzcampo a Camarón de la Isla

El 1 de julio a partir de las 21:30, la Puerta del Sol de Madrid se convertirá en un lugar donde lo nuevo y lo viejo se dan la mano para un homenaje a la figura de Camarón de la Isla en el año del 75 aniversario del genio. Un espectáculo en vivo y totalmente gratuito en el que Cruzcampo lleva meses trabajando de la mano de Judeline, protagonista de una cita llena de sorpresas. Una de ellas, es la confirmación del artista y guitarrista Yerai Cortés, quien ha estado involucrado en la parte de creación musical que veremos sobre el escenario.

“Será la primera vez que actuamos juntos en directo ante un público tan grande”, explica Judeline. “Cuando Cruzcampo me propuso el proyecto sentí una mezcla de emoción y responsabilidad. Es una oportunidad única, que afronto con muchísimo respeto y, la verdad, mejor acompañada imposible”, añade.

El año pasado, Cruzcampo recuperaba de entre los archivos desconocidos de Camarón la bulería La Cruz del Campo, en la que el de San Fernando improvisaba la letra “De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto…”. Ahora, es Cruzcampo quien le devuelve el homenaje en el año en el que el genio cumpliría 75 años. Un homenaje en forma de un espectáculo abierto al público, con dos artistas que, como Camarón, representan el respeto por las raíces para hacer con ellas algo nuevo y diferente.

"Camarón sigue enseñándonos cosas y con los años más nos seguirá dando. Es lo que tiene ser un genio y haber revolucionado y creado una corriente artística nueva. Su voz es el monumento histórico más prestigioso que tiene España”, explica Yerai Cortés.

Este homenaje impulsado por Cruzcampo no sólo celebra los 75 años del nacimiento de Camarón de la Isla, sino que reivindica su papel de innovación y fusión cultural. Lo hace en un escenario tan emblemático como la Puerta del Sol, a pocos metros del tablao Torres Bermejas donde Camarón se forjó como artista antes de convertirse en una estrella. Una cita para conectar generaciones en una celebración de acento difícilmente repetible.