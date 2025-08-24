Scarlatti según Perianes

Javier Perianes me atiende por teléfono desde su casa de Tomares el martes 19 de agosto. Acaba de regresar de una gira de siete semanas por Australia y Nueva Zelanda, la más larga de su carrera. “Ha habido otras parecidas, pero en Europa, y podía volver a casa entre medias. Me lo he pasado muy bien, con momentos muy bonitos; conoces mucha gente interesante, acabas familiarizándote con muchas ciudades, entendiéndolas mejor, y luego trabajas con directores diferentes, repertorios diferentes... Vengo con el baúl lleno de recuerdos y de planes para el futuro, pero siete semanas fuera de casa es mucho tiempo, y al final se te hace un poco duro.”

Tres días después de esta conversación, Harmonia Mundi puso a la venta y subió a las plataformas digitales su último CD, dedicado a Domenico Scarlatti, un proyecto que parte de uno anterior, hecho para la televisión en el Alcázar de Sevilla. “Surgió un poco por casualidad. De hecho, cuando cuento la anécdota, mucha gente no se la cree. Estaba en el aeropuerto de Múnich esperando un vuelo, y de repente, se me acercó una chica que me había reconocido. Era Isabel Iturriagagoitia, una productora de EuroArts. Me dijo que llevaban tiempo queriendo hacer algo conmigo, y que si tenía alguna idea, no dudara en planteársela. Y en concreto ideas es lo que me sobran. De hecho, con Luis Gago habíamos estado dándole vueltas a la posibilidad de juntar música de Albéniz con sonatas de Scarlatti. Se lo planteé a Isabel y le encantó; y cuando le dije que en mi opinión el mejor sitio para grabar algo así era el Alcázar de Sevilla, porque allí pasó varios años Scarlatti, se entusiasmó. Pedimos los permisos y muy pronto empezaron a llegar adhesiones: Televisión Española dijo que la idea le parecía preciosa, la ZDF alemana, la NHK japonesa, Arte, Mezzo, Movistar...”

Cuando se enteraron en Harmonia Mundi, le propusieron ampliar la parte de Scarlatti para sacar un CD. Era volver al universo del siglo XVIII, no demasiado habitual en su carrera. “De joven tocaba algo de Scarlatti, no mucho, cuatro o cinco sonatas. También al Padre Soler. Fue Josep Colom quien me acercó a Blasco de Nebra, pero desde aquel disco con las Sonatas de Blasco, que grabé en 2010, no había regresado a este mundo.” El trabajo de selección estaba ya hecho en buena medida para el proyecto del Alcázar. “Estuvimos meses –Luis [Gago], mi esposa Lidia y yo– haciendo y cruzando listas, aunque la mayor parte del trabajo la hizo Luis. Luego Lidia y yo afinamos y decidimos la selección final. Habíamos escogido ocho sonatas para el Alcázar, aunque en el montaje final sólo cupieron seis, y lo alargamos hasta las quince para el CD.” La idea primera era vincularlas lo más posible al universo de Albéniz “por ritmo, por ambiente, por tonalidad, por texturas, por colores”, pero desde una visión muy amplia. “Hay algunas muy conocidas, como las K.141 y 466, y otras mucho más infrecuentes.”

Las referencias pianísticas scarlattianas son numerosas, pero el artista de Nerva procuró evitarlas. “He huido deliberadamente de las referencias, aunque en el fondo sé que están ahí, son inevitables. Y lógicamente tengo mis preferencias. Me gusta mucho el Scarlatti de María Tipo, por ejemplo, porque es un Scarlatti de un sonido precioso, muy elegante y netamente pianístico. O el de Christian Zacharias, que me parece fascinante. Pero me puse a estudiar sin escuchar nada. Es que si lo haces estás perdido, si coges la partitura y para prepararte las sonatas te pones a escuchar a Zacharias, al final quien sale de ahí es Zacharias, no tú. Diferente es que, cuando hayas hecho ya tu trabajo y hayas interiorizado las obras según tu criterio, puedas oír a otros, y entonces encuentres ideas que te resulten estimulantes, pero nunca al revés.”

Perianes reivindica el uso de todos los recursos del piano moderno en la interpretación de esta música. “La primera pregunta es: ¿en qué instrumento estás tocando? Un Steinway de tales características. Bien. ¿Tiene un pedal de resonancia? Sí. ¿Lo vas a utilizar? Sí, por supuesto. Otra cosa es la manera de hacerlo. Pero en realidad es lo mismo que cuando toco a Beethoven o a Chopin... ni siquiera Debussy llegó a conocer el Steinway moderno de 2,70 metros. ¿Me dan un Ferrari y lo llevo todo el tiempo en segunda? Este instrumento tiene un metraje de cuerda determinado con unas posibilidades mecánicas, dinámicas, de resonancia concretas... ¿Qué haces? ¿No las usas porque quieres que tu versión se parezca lo máximo posible a la que puede hacerse con el instrumento para el que la música fue compuesta? Pues entonces no lo toques en un Steinway moderno, tócalo en el instrumento para el que fue escrita, y así te aproximarás más –hipotéticamente al menos–, a Beethoven, a Chopin... y a Scarlatti... Si uso un instrumento moderno, lo uso en su totalidad, con todos sus recursos. Eso lo tengo clarísimo.”

Aunque el disco aún no se había publicado, Perianes manejaba ya alguna crítica de revistas alemanas, que han acogido el CD de forma muy satisfactoria. Pronto incorporará al compositor a sus recitales. “De hecho, en 2027 vuelvo a Australia en una larga gira de recitales solistas. Es un programa muy interesante que se llama Musica Viva Australia y dirige Paul Kildea, que es también pianista. Yo le dije que quería hacer la última sonata de Schubert, adelantando además el año Schubert, que será en 2028, y me dijo que muy bien, pero que si podía hacer Scarlatti en la segunda parte. Me pareció una idea excelente, e incluso le sugerí que podía preparar el Schubert con una sonata de Scarlatti que le va genial, y se quedó encantado. Así que sí, pronto en mis conciertos empezaré a acoplar estas sonatas de Scarlatti...” El futuro inmediato le corresponde, en cualquier caso, a los Proms de Londres, donde el próximo jueves Perianes tocará junto a Gustavo Dudamel y la Orquesta Simón Bolívar las Noches en los Jardines de España de Falla, especialidad absoluta del nervense.

Scarlatti - Perianes. (Harmonia Mundi)

La ficha SCARLATTI - PERIANES Domenico Scarlatti (1685-1757) 1 | Sonata K. 491 en re mayor. Allegro 2 | Sonata K. 141 en re menor. Allegro 3 | Sonata K. 185 en fa menor. Andante 4 | Sonata K. 492 en re mayor. Presto 5 | Sonata K. 238 en fa menor. Andante 6 | Sonata K. 193 en mi bemol mayor. Allegro 7 | Sonata K. 128 en si bemol menor. Allegro 8 | Sonata K. 466 en fa menor. Andante moderato 9 | Sonata K. 125 en sol mayor. Vivo 10 | Sonata K. 263 en mi menor. Andante 11 | Sonata K. 386 en fa menor. Presto 12 | Sonata K. 462 en fa menor. Andante 13 | Sonata K. 380 en mi mayor. Andante comodo 14 | Sonata K. 447 en fa sostenido menor. Allegro 15 | Sonata K. 448 en fa sostenido menor. Allegro Javier Perianes, piano Harmonia Mundi

