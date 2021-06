El Festival Cádiz en Danza regresa hoy con su edición número 19, la prevista para el año pasado y que tuvo que suspenderse por razones sanitarias. hasta el 19 de este mes, las salas y las calles y plazas de la capital se llenarán de ritmo, coreografías y música. Iratxe Ansa abre el festival hoy en el Teatro Falla, a las 20.00 horas, con la compañía que comparte con Igor Bacovich, Metamorphosis Dance.

–El pasado año no hubo Cádiz en Danza por la pandemia. ¿Hay ganas de danza?

–Totalmente, aunque nosotros el 26 de junio del año pasado estábamos estrenando Al desnudo, que no es la que llevamos a Cádiz pero que hicimos en la Bienal de Venecia y se está convirtiendo en una pieza importante. Llevamos un año sin parar, es muy positivo que sigamos trabajando. Las compañías europeas nos tienen una envidia terrible, lo estamos haciendo con mucho cuidado, con mucho estrés también, pero estamos tirando hacia delante. Cada semana nos hacíamos PCR, hemos trabajado con mascarillas, incluso en alguna pieza con cantantes, ellos también actuaban con mascarillas, que no se escucha igual, es un esfuerzo, no se te ve la cara, no se te ve la teatralidad.

–En general, cuando los artistas han vuelto a los escenarios tras el confinamiento aseguran que el nuevo encuentro con el público ha sido muy distinto.

–A ver, yo creo que después de lo que ha pasado el mundo es distinto, nosotros somos distintos. Es verdad que el año pasado, volver al escenario era complicado, nadie sabía nada, con mascarillas, pruebas... Salir al escenario era fantástico y me acuerdo de esos aplausos de agradecimiento por el esfuerzo que estábamos haciendo. Lo he sentido, sí, rotundamente. Y yo les aplaudo a ellos porque estamos en el mismo barco.

–Si el traductor de Google no engaña, la obra titulada en euskera ‘Elkarrizketa Ilunak’ viene a ser como ‘Conversaciones a oscuras’. ¿Cómo es la propuesta que abre Cádiz en Danza?

–Sé, así es. Esta pieza se estrenó el 30 de septiembre del año pasado en los Teatros del Canal, también con mucho estrés por tratarse de una producción propia y en ese momento de incertidumbre. Se trata de una investigación en formas coreográficas, juegos coreográficos. No tiene una historia en concreto, son preguntas que nos lanzamos tanto Igor como yo: ¿qué tipo de conversaciones puedes tener cuando no ves a la persona con la que hablas? Lo que tiene muy puntual es nuestra investigación con la luz y las sombras.

–El neón.

–Efectivamente, el neón tiene una coreografía que ya verán los espectadores. Somos cinco bailarines, cuatro hombres y yo, y nosotros trabajamos con un material coreográfico muy específico que es nuestro lenguaje, creo que tenemos un lenguaje coreográfico muy muy propio, físico. Y nuestro sello está ahí, que es la danza, nuestro material coreográfico específico, nuestro lenguaje metamorfosis. Luego, tenemos la luz encima nuestra con la coreografía de los neones y, luego, música de Francesco Tristano, que es un gran pianista. En cada escena nos hemos basado en los juegos coreográficos, hemos estado investigando en maneras diferentes de coreografíar, de crear bailes, por decirlo de alguna manera.

–En este sentido, ¿la coreografía gana a una posible historia?

–Nosotros no somos tanto de poner historias sino que dejamos que la gente se cree su propia historia. Probablemente, lo que proponemos tiene mucha historia, seguro, pero la historia la crea cada persona, en este caso es más una investigación, nos interesa mucho la investigación del movimiento, de las maneras de crear, de lo coreográfico. Es una pieza con un poco de todo, una escena más ligera, una escena dramática, trabajamos muchos con los neones en el suelo...

–¿La creación, la coreografía, se hace de manera conjunta entre Iratxe Ansa e Igor Bacovich?

–Sí, sí. Nosotros llevamos ya investigando mucho tiempo. Como compañía somos jóvenes, desde 2019, pero eso no significa que venga de la nada. Tanto Igor como yo llevamos desde 2013, desde que dejé mi carrera con grandes compañías europeas con las que llevo desde pequeña trabajando en muchos sitios. Me convertí en freelance, y me invitaban a muchos lugares, Igor empezó a venir conmigo y empezamos a investigar nuevas maneras de trabajar con bailarines. Todo está bajo el contenedor Metamorphosis, que así me bautizaron en China, en varios talleres. En el extranjero ya teníamos trabajado así nuestro nombre, nuestra marca, y el último producto es la compañía.

–Llega a Cádiz con el Premio Nacional de Danza 2020, que no es cualquier cosa y premia toda su trayectoria. ¿Cómo se afronta el trabajo con ese galardón?

–Para mí, el mejor premio es que yo siempre he podido hacer lo que he querido desde pequeñita, me siento muy afortunada. Este premio nacional, sinceramente, ha sido para mí un premio que agradezco una barbaridad porque viene de mi país cuando mi carrera se ha desarrollado sobre todo fuera. Significa una ilusión enorme, es algo muy grande porque no es sencillo que se reconozca una carrera de esta manera, y no es algo que me esperara. Con el premio me dan más ganas de hacer cosas en España. Como he hecho toda mi carrera fuera, para mí es un reconocimiento importantísimo.

–Y una última reflexión sobre la pervivencia de festivales modestos como Cádiz en Danza.

–He visto la programación del festival y me parece, aunque sea solo una semana, que hay cosas importantísimas. Espero que continúen celebrándose estos festivales, aunque muchos de ellos en España será complicado después del año de pandemia. Es importante que sigan existiendo cosas bonitas y que las calles se llenen de gente, de cultura, sea danza o no. En este caso, mi vida es la danza y yo apuesto por la danza. En mi caso, la danza para mí es vida. Animo a los que tienen que tomar las decisiones a que sigan apoyando este tipo de festivales.