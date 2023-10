El ser humano y la obsesión por el dinero, una ficción muy real

El Festival de Series de Cádiz, South, guarda también hueco para las producciones internacionales, para las series rodadas más allá de las fronteras españolas. Es el caso de 'Of Money and Blood', titulada 'C'Argent et de Sang' en su francés original y que está dirigida por el premiado director galo Xavier Giannoli, ganador del premio Cesar por la película 'Cuando era cantante', que protagonizó Gérard Depardieu. Giannoli ha estado en Cádiz esta mañana para presentar esta serie de ficción basada en hechos reales y que cuenta cómo fue la estafa de las cuotas del carbono, un escándalo millonario en Francia con múltiples aristas y en la que el realizador francés indaga en el ser humano y su obsesión por el dinero.

Solo, sin la en principio anunciada presencia de la actriz Olga Kuriyenko que forma parte del elenco de la serie, Xavier Giannoli ha posado esta mañana en La Caleta como en cualquier festival cinematográfico que se precie y después ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación para explicar su primera incursión en el mundo de las series, con doce capítulos que surgieron de la lectura del libro del periodista francés Fabrice Arfi. Aquella investigación sobre la millonaria estafa que sacudió Francia en 2010 despertó "inmediatamente" el interés de Giannoli por llevar aquella historia a la ficción de la mano de Canal +, que dio al proyecto "una libertad absoluta".

"Cuando leí el libro, me dije: 'Lo que me interesan no son los hechos, sino sus sombras'", ha dicho el realizador que añadió: "Todas las preguntas, todos los temas surgen de los hechos que se relatan en la investigación. Al final, se trata de un planteamiento sobre la naturaleza humana y su investigación en el mundo. Y también se habla de los destrozos que provoca el deseo del dinero. Me interesa de la investigación todas las pasiones humanas que se desencadenan esa obsesión por el dinero. Y mi investigación lleva a ver en qué valores podemos aún creer; valores morales, no valores financieros".

Rodada en escenarios de Chipre, París, Israel y la Costa Azul, Xavier Giannoli ha destacado en varias ocasiones la libertad con la que ha contado en este su primer proyecto de serie, un mundo al que ha llegado desde la pantalla grande y después de no haber trabajado "jamás" sobre un pedido: "Todo el cine que he hecho lo que escrito yo".

Preguntado por el proceso de investigación realizado para abordar la presencia de la comunidad judía en la película, Giannoli ha explicado su acercamiento a ellos en varios momentos de la preparación de la serie, como cuando en la búsqueda de localizaciones mantuvo un encuentro con un rabino en su oficina. En este punto, el realizador francés ha expresado su consternación por lo sucedido estos días en Israel y su apoyo al pueblo judío.