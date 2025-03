El Hollywood más oscuro desde dentro

Detrás del Hollywood más rutilante, en el reverso de la moneda, se esconde un mundo tenebroso de secretos inconfesables, drogas, crimen y prostitución. Las estrellas de la industria del cine guardan secretos que podrían fulminar sus carreras de caer en las manos equivocadas. Para evitarlo está Mae Pruett, que trabaja en Los Ángeles como solucionadora de problemas para lo que ella llama la Bestia, una discreta pero solvente red de abogados, agencias de relaciones públicas y compañías de seguridad privada que se encarga de proteger a personas ricas y poderosas, incluidas las grandes celebridades de Hollywood.

Sin embargo, cuando su jefe y mentor Dan Hennigan es abatido a tiros en un ataque aparentemente aleatorio en pleno Sunset Boulevard, su vida da un vuelco. Obligada a enfrentarse al retorcido sistema de la Bestia y a la corrupción que lo sustenta, Mae se embarca en una aventura alucinante por una ciudad poblada por magnates, adictos, vagabundos, policías corruptos, almas perdidas, depredadores en busca de carne joven y misteriosos equipos de demolición que actúan en medio de la noche mientras lucha sin cuartel por su vida y su redención.

Todos estos ingredientes componen la trama de Silencios que matan, la nueva novela de Jordan Harper que ha editado en España Salamandra. Con una prosa cuidada y un ritmo espléndido, la historia discurre en uno de los escenarios que todavía hoy (y eso que las plataformas de streeming estrenan cada mes 70 nuevas series) sigue despertando la curiosidad en todo el planeta.

Estamos ante una muy buena novela negra que discurre por los caminos que llevan Mae y Chris, un ex policía con el tamaño de un armario empotrado y a los que unió algo más que una bonita amistad en el pasado.

Harper, con capítulos no demasiado largos, consigue meter al lector en la historia desde el principio. Lo hace Mae y su voz interior, que nos va describiendo sus pensamientos a modo de un narrador alternativo.

Ganadora del prestigioso premio Ian Fleming Steel Dagger y seleccionada como mejor novela negra del año por The New York Times, The Guardian y The Times, Silencios que matan es una novela adictiva, oportuna y desgarradora que combina la brutalidad de James Ellroy con la sensibilidad poética de Raymond Chandler en un viaje a corazón abierto por una metrópoli, Los Ángeles, cuyos contrastes la convierten en poco menos que una jungla iluminada con luces de neón.

Una novela imprescindible para los amantes de todo lo que rodea al cine y a esos personajes que por sí solos bien merecen una película.

La novedad: ‘Una melodía de muerte y destrucción’, lo nuevo de Ivy Pochoda

Nuestra segunda recomendación tampoco sale de las calles californianas. Florence Florida Baum no es la desventurada inocente que dice ser cuando llega a la prisión de mujeres de Arizona, o al menos eso insinúa su excompañera de celda Diana Diosmary Sandoval, más conocida como Dios, que conoce la verdad sobre los crímenes de Florida y sabe lo que esta oculta incluso a sí misma: que nunca fue una víctima de las circunstancias, una espectadora desafortunada bajo el control de un mal hombre. Dios sabe que la oscuridad también habita en el corazón de las mujeres, a pesar de que el mundo se niegue a verla. Y está decidida a abrir los ojos de Florida y dar rienda suelta a su verdadero yo. Cuando un inesperado indulto concede la libertad a ambas reclusas, la fijación de Dios por Florida se convertirá en un peligroso magnetismo, desencadenando así una despiadada persecución que solo se resolverá en las inmisericordes calles de Los Ángeles.

Una melodía de muerte y destrucción es el nuevo y salvaje thriller de Ivy Pochoda, la aclamada autora de la anterior Esas mujeres, y, como esta, también ha sido publicada por la editorial Siruela, que cuenta en su extenso catálogo con algunas joyas de la novela negra de todos los tiempos.

Una escena de 'La brigada del sombrero'.

‘La brigada del sombrero’, cine negro en la ciudad de Los Ángeles

La recomendación de esta semana de nuestra filmoteca del crimen también nos va a recordar ese Hollywood tan legendario. Hablamos de La brigada del sombrero. Los Ángeles, 1954. Max Hoover (Nick Nolte) es el jefe de la conocida como Brigada del Sombrero, un grupo de elite de la policía que en la lucha contra el crimen organizado aplica sus propias reglas y usa métodos más bien contundentes. Pero la situación se complica cuando la amante de Hoover aparece asesinada, lo que pone en peligro no sólo su matrimonio, sino también su carrera e incluso su vida. Una espléndida película con un reparto donde no sólo destaca Nolte, sino también John Malkovich, Chazz Palminteri, Melanie Griffith, Chris Penn, Michael Madsen o una jovencísima Jennifer Connelly, en el papel de la amante de Hoover. La cinta la dirigió en 1996 Lee Tamahori.