Se cumplen 117 años del hallazgo de "aquellos duros antiguos que tanto dieron que hablar" en Cádiz

Dicen que "estaba la playa como una feria". La playa era la Victoria, el día, el 3 de junio de 1904, y el suceso que tanto revuelo causara en la ciudad de Cádiz, el hallazgo de unos reales de plata del siglo XVIII, cuya noticia corrió como la pólvora entre los ciudadanos de la Tacita que no duraron en echarse a la arena a cavar. Este día, hace 117 años, nacía la leyenda de los Duros Antiguos.

Nos lo recuerdan desde el Museo de Cádiz que, siempre tan activos y avispados en sus redes, rememoran el evento inmortalizado un año después en el Carnaval de Cádiz a través de uno de los tangos del coro 'Los Anticuarios', de Antonio Rodríguez Martínez, Tío de la Tiza, y que se llegaría a convertir en todo un emblema de la fiesta y del gaditanismo.

"Hoy es 3 de junio de 1904, son las 11 de la mañana y va el encargado de la almadraba de la Playa Santa María y me dice: "Malos Pelos" ve a enterrar estos despojos de atún a la Play de la Victoria. ¡Con la calor que hace! ¡ Y yo sin desayunar! Pues nada a cavar se ha dicho que tengo que alimentar a la familia y si no cobro me echan de la casa. Yo creo que con más de medio metro de profundidad será suficiente. ¡Clinc! Lo que faltaba, he tocado roca. Un momento esto suena a metal. ¡Son Monedas!?? Pronto se corrió la voz y al mediodía ya había muchísima gente cavando zanjas como contaba el periódico ABC en su crónica: "Aquel primer día hubo quien encontró más de 200 "duros" y los de menos suerte sacaron sus buenos 15 o 20", publican con mucho arte desde el centro cultural de la plaza de Mina que custodia una de las monedas halladas en tal popular evento.