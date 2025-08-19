El gaditano Jaime Pérez Ruiz presenta su primera novela

Jaime Pérez Ruiz, gaditano de 40 años, presentará este miércoles 19 de agosto a las 19.00 horas en la cafetería-librería La lectora, en calle Ancha, 32, su primera novela, fruto de sus vivencias como aventurero y amante de los viajes, la cultura, el misterio y las leyendas. Este lector "voraz", como así se define, es administrativo en una agencia de aduanas, pero ha cumplido su sueño de escribir una novela ttulada 'La guardiana del secreto'.

Se trata de un libro rebosante de misterios, aventuras y amor, pero en el que también sus protagonistas deberán hacer frente a un perverso plan tejido por un personaje en las sombras, con el suficiente dinero para conseguir todo lo que se proponga por encima de cualquier valor humano. Todo esto sucederá mientras los protagonistas recorren los lugares más emblemáticos de Perú y recuerdan su infancia en Cádiz.

Pérez Ruiz sido destaca en el mismo libro que ha sido testigo de la danza mágica de la aurora boreal tras un paseo en trineo tirado por renos o ha realizado parte del camino inca hasta llegar a la ciudadela de Machu Pichu, estando presente en un ritual con una curandera en la puerta de los dioses en el lago Titicaca. Ha sobrevolado las líneas de Nazca, recorrido parte del Amazonas peruano, dormido bajo un manto de estrellas en el desierto del Sahara, y ha viajado a Egipto en compañía de Javier Sierra, "quien nos abrió las puertas a lugares físicos y mentales extraordinarios", nombrando así sus múltiples experiencias como viajero.