El gaditano Álvaro García prepara "a lo grande" su 'playlist de amor'

“Muy ilusionado”, con “mucho trabajo” por delante y “feliz” por “el camino” que se le abre ante sus ojos, el músico gaditano Álvaro García está trabajando “a lo grande” en su primer proyecto musical de la mano, “nada menos”, del sello discográfico de los reconocidos internacionalmente estudios de grabación PKO.

“Ha sido todo un poco de casualidad, una noche aquí en Madrid conocí al directivo del estudio, un estudio donde ha grabado desde Alejandro Sanz a Karol G, le conté el proyecto que tenía y le interesó. Luego le mostré lo que tenía hecho y, nada, llevo ya 5 meses trabajando con ellos y este mismo viernes 23 de noviembre lanzamos el primer single”, explica el músico que desde hace casi un año reside en la capital española a la que se fue “ya con muchos temas trabajados de Mi playlist de amor y con el concepto del disco hecho”. “Es que no es lo mismo llegar a un sitio con las manos vacías que ya con un trabajo hecho y con la idea muy clara de lo que quieres”, asevera.

Ese objetivo es sacar adelante Mi playlist de amor que, de hecho, presentó en directo en Cádiz durante un concierto el mes pasado que le sirvió de testeo para seguir trabajando en los temas. Un álbum que, como mandan los cánones actuales de la industria musical, se irá desgranando “poco a poco a través de singles” apoyados en videoclips “de buena factura musical”. Temas sueltos que, eso sí, “saldrán finalmente en un álbum” y “de forma ordenada”.

Y es que el orden de esta playlist de amor es bien importante pues su disco tiene una “idea global”, la de “contar una historia de amor de un año desde la conquista hasta que la relación se termina”, dice.

Quizás el Ciego destino, que se publica este viernes como primer adelanto de Mi playlist de amor, es el comienzo real de un disco que iremos conociendo mes a mes. “Pero es que ya de por sí la experiencia de grabar con la gente de PKO es tremenda. Tienen unos estudios impresionantes y un chalé donde se hacen residencias artísticas. Yo tengo mi casa en Madrid pero me quedo varios días allí para trabajar. Me tiro a lo mejor tres o cuatro días, me vuelvo a casa, y así”, relata García sobre una dinámica que para el gaditano “es totalmente nueva”. “Y el hecho de tener un equipo de gente con la que poder trabajar es algo muy bonito y que hace las cosas más fáciles”, resuelve, también acordándose, de que en Cádiz Mi playlist de amor se trabajó “con el compositor Raúl Cabrera” con quien estuvo escribiendo algunos de los temas y con el productor Juanma Leal, “artífice del éxito El mambo de Kiko Rivera”, precisa.

María Moreno, protagonista del videoclip de 'Ciego destino'

La bailaora gaditana María Moreno es la protagonista del videoclip de Ciego destino, la primera canción que hemos conocido de Mi playlist de amor y que ha salido a la luz este viernes.

De hecho, la historia que cuenta este tema está muy ligada a la forma en la que se conocieron Álvaro García y la artista que, siendo vecinos de toda la vida del barrio de Guillén Moreno, no habían cruzado palabra hasta que un día que se vieron por la ventana. “Contar con María en el videoclip es un lujazo”, agradece el músico que valora de su tema que “aunque tiene su punto urbano” está “adecuado” a su estilo, “que es más armónico”.

La carrera musical de Álvaro García

Álvaro García (@alvarogarciamusica, @alvarogarciamusica y Alvaro Garcia Gomez) se dio a conocer al gran público cuando a comienzos de 2021 ganó un certamen convocado por el artista Antonio Orozco quien, además, en su último concierto en el Gran Teatro Falla invitó a subir al intérprete y compositor a las tablas.

Desde entonces, el gaditano subió un peldaño más en una carrera musical que ya había comenzado a cimentar unos años antes haciendo covers de temas populares a través de las redes y que gozaron de bastante éxito. De hecho, en 2019, el músico y productor gaditano Riki Rivera se interesó por su trabajo y con el ganador de un Goya compuso varias canciones e, incluso, lanzó un primer tema, Se te acabó la primavera. Pero, efectivamente, la primavera se acabó en marzo de 2020 y cortó las alas a todos los planes previstos.

El concurso de Orozco volvió a impulsar su trayectoria y pronto llegaron temas como Gadita, una canción con un vídeo muy gaditano y donde contó con las colaboraciones de David Palomar y De Cai.