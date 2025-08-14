Flojo melodrama queer-fifty

La ficha ** 'Indomables'. Drama, EE UU, 2024, 117 min. Dirección: Daniel Minahan. Guion: Bryce Kass. Música: Mark Orton. Fotografía: Luc Montpellier. Intérpretes: Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi, Will Poulter, Diego Calva, Sasha Calle.

Daniel Minahan es un experto y exitoso director de episodios de series televisivas –A dos metros bajo tierra, Deadwood, True Blood, Juego de tronos, The Newsroom- que debutó en el largometraje en 2001 con Series 7, una distopía televisiva, para volver a dirigir para la gran pantalla un cuarto de siglo después.

El guión de Bryce Kaas, basado en una novela de Shannon Pufahl, trenza en clave de melodrama queer ambientado en los años 50 -se puede apreciar la sombra de Todd Haynes- las muy distintas historias de Muriel y su cuñado Julius (Daisy Edgar-Jones y Jacob Elordi), ella en el entorno suburbial de casita con jardín y él en Las Vegas, unidas por la dificultad de vivir su homosexualidad en una sociedad represiva y por peligrosos juegos con los casinos y las apuestas. Dobles vidas. Dobles juegos. En segundo plano están el marido (Will Pourter) y la amante (Sasha Calle) de Muriel, y el amante de Julius (Diego Calva). Todos trabajan con corrección pero sin garra dramática.

Una elegante puesta en imagen con una preciosista fotografía de Luc Montpellier da el toque de distinción fifty a una película indecisa entre el drama realista y el melodrama sentimental -más atenta a lo glamuroso que a lo dramático y reivindicativo- con un leve toque de noir ambientado intencionalmente en la sirkiana década de oro y tecnicolor del género. Queda por supuesto a años luz de Sirk y hasta del sobrevalorado Haynes de las presuntamente pos-sirkianas Lejos del cielo y Carol.

Lo mejor, la música elegantísima, sutil, en clave suavemente country-jazz con toques beat, de un Mark Orton que gracias no solo, pero sí sobre todo, a sus excelentes trabajos para Miguel Arteta (The Good Girl) y Alexander Payne (Nebraska, Los que se quedan) se ha afirmado como uno de los nombres destacados de la actual música de cine.