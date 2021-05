“Al final todas las historias hablan de amor y asesinato”

Todas las novelas hablan de amor y de asesinato, de muerte y tradición. Ya se ha dicho muchas veces que la primera novela negra de la humanidad es la Biblia. Ayer el noruego Jo Nesbø, uno de los referentes mundiales del género, lo reafirmó en la rueda de prensa virtual que mantuvo con periodistas españoles para presentar su nueva obra: ‘El reino’, que ha editado Roja y Negra, el sello del grupo editorial Penguin Random House.

Desde su casa de Oslo pudimos ver a un Nesbø cómodo, en plena forma creativa y que incluso cogió su guitarra para amagar con deleitarnos con su última canción (tiene un grupo de rock desde hace dos décadas). Por espacio de más de una hora aclaró aspectos de su nueva criatura, que esta vez no tiene como protagonista a su icónico policía Harry Hole. Aunque dejó entrever que volverá a meterse en la piel del atormentado inspector.

‘El reino’, ambientada en un pequeño pueblo noruego donde el reencuentro de dos hermanos pondrá al descubierto una trama de amor, envidias y traiciones, es una de las novelas más complejas y ambiciosas que ha acometido hasta la fecha. Con un ligero aroma de country noir muy alejado de las últimas aventuras de Hole en la desbordante Oslo, Nesbø aclaró nada más arrancar la rueda de prensa que la novela tiene un inevitable componente familiar. “Mi padre era una persona muy racional, muy justa y creía mucho en el bien y el mal. Tuvo una pelea con un vecino que quería una parte de nuestra tierra por una nueva ley. Como no habíamos vivido en esa zona creía que podría hacerse con ella por poco dinero. Ese vecino se convirtió en un enemigo. Y mi padre no tenía enemigos. Yo soy alguien que mira las cosas desde los dos puntos de vista pero cuando hablamos de la familia sólo lo miras desde el punto de vista de la familia, recuerdo que nos dijo. Y no hay discusión, porque la familia es lo primero. Me impresionó mucho. Escoges tu familia por encima del bien y del mal. Seguramente este es el punto de partida de la novela”.

Sobre ‘El reino’ explicó que trata de dos hermanos que mantienen una relación complicada. “Busqué en la relación que he tenido con mis dos hermanos y con mi hermano menor, fallecido hace seis años. Teníamos una relación muy íntima. Jugábamos en el mismo equipo de fútbol, tocábamos en el mismo grupo de música e incluso compartimos literas como ocurre en la novela con Roy y Carl”.

“Lo importante no es el género de la novela sino la historia y los escritores”

Tras recordar que las novelas de su saga de Hole no han estado exentas de dramas, indicó que esta “es una historia en la que el resultado parece condenado desde el principio. Es como si hubiera una fatalidad que se ve de inicio, pero también hay optimismo, porque quizá la tragedia está más en el pasado. Por tanto hay un futuro optimista pero la historia tiene que ver con Carl, el hermano menor que vuelve al pueblo donde creció, donde Roy sigue viviendo, dirige una gasolinera, sus padres fallecieron en un accidente de coche cuando eran jóvenes. Carl vuelve con un gran proyecto hotelero y es ahí donde surgen secretos del pasado y donde radica la tragedia”, relató.

Al preguntarle si le ha resultado muy complicado desvestirse de la piel de Harry Hole para esta novela independiente dijo que para él la gran diferencia “no es ni el lugar ni el tiempo ni los personajes. Lo más importante para mí, si comparamos los dos tipos de novela, es la narrativa en primera o tercera persona. Las obras independientes las escribo en primera persona. En la serie Harry Hole lo hago recurriendo a un narrador. En estas puedes reflexionar de manera distinta. En la historia de Harry Hole también te metes en la mente del narrador, pero en las obras independiente lo haces desde la primera página”.

Un proyecto tan ambicioso como es ‘El reino’ le ha llevado tres años, porque reconoce que “el primer esbozo me salió muy largo, tenía muchas cosas mías, y sobre todo de mi hermano”.

Preguntamos al autor noruego, con 50 millones de lectores en todo el mundo y libros traducidos a decenas de idiomas, su opinión sobre la sobre abundancia de novela negra en general y la escandinava en particular. “El género no es tan importante. Digamos que es un punto de encuentro para el autor y para el lector, como un marco para una historia. Al final todas las obras hablan de amor y de asesinato. En la medida en que el género como tal permite diferentes tipos de historia, tanto da si empieza con un asesinato. Este no es el tema. En los países nórdicos también hay mucha literatura política, y empezó en los 70 a partir de la novela negra. Es decir, las historias hablaban de quién lo ha hecho, eran historias de crítica política, de cómo funciona el sistema para el individuo. Creo que precisamente por ese motivo hay tantos escritores en Escandinavia, porque el hecho de utilizar la novela negra de este modo facilitó pasar a la escena literaria en general y afloraron muchos nuevos talentos. Ellos han visto como la novela negra era un vehículo eficiente para su objetivo narrativo e incluso para su objetivo político”. Eso sí, reconocía que “también hay tantas novelas negras escandinavas malas como en cualquier otro lugar, incluso escritores que no habían escrito nunca novela negra probaban. No era ni muy intelectual ni poco intelectual, era simplemente una manera de funcionar. Pero insisto, lo importante es la historia y los escritores”.

El autor contestó cuando se le preguntó si le era fácil escapar a lo que el gran público espera de sus obras. “Sin duda reflexiono al respecto de esto. Es difícil saber si tienes esa integridad total por la que luchas o te rindes a las expectativas, a la sed de éxito comercial. Es difícil, porque si intentas analizar tus motivos pronto llegas a la raíz profunda. Tengo suerte porque, en mi caso, no tengo que escribir textos comerciales para pagar mi hipoteca. Tengo esa libertad económica de hacer lo que me gusta. Y de hecho no me hice escritor para buscar ese éxito comercial, lo hice por amor a la literatura. Cuando empiezo un nuevo proyecto me pregunto qué quiero conseguir, y lo que deseo es crecer como escritor, y escribir algo que a mí me gustaría leer y hacer algo que me parezca interesante. Pero la popularidad de un modo u otro te corrompe, y al final el gusto por la popularidad es dulce y adictivo. Pero intento plantearme preguntas, ahora si me doy las respuestas que quiero oír eso ya no lo sé”.

“Escribir ‘El reino’ me ha llevado tres años. Hay mucho de mi hermano en la obra”

Reconocía Nesbø que está siendo un año triste, que han vuelto a suspender festivales donde tenía previsto tocar con su grupo. Al preguntarle si el confinamiento ha influido en su escritura contestó afirmativamente. “Supongo que sí. Todas las cosas que te suceden en la vida influyen, y la soledad del confinamiento sin duda lo ha hecho, pero es difícil identificar de qué manera. No creo que escriba nunca una novela covid, pero igual la influencia de la pandemia es inevitable en mi escritura y en la de cualquiera. Como escritor en general diría que la vida ha cambiado menos para nosotros que para otras personas. Desde mi punto de vista ha sido un año muy productivo. En Oslo el impacto de la pandemia ha sido menos traumático del que ha tenido por ejemplo en España, ha sido como una Semana Santa enorme, muy larga, salvo por la tragedia planetaria claro”.

Nesbø, que incluso ha escrito para televisión la superproducción noruega Occupied, reconoció que, aunque las series últimamente experimentan menos que tras el estallido del boom de plataformas como Netflix, Amazon Prime o HBO, “que las personas puedan estar concentradas en una historia cien horas son buenas noticias para la narrativa en general”.

Para finalizar, mostró a los periodistas los últimos libros que había leído, donde abundaban biografías como la de Stanley Kubrick o un libro sobre narrativa cinematográfica.