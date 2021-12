El filósofo Ignacio Castro presenta en Cádiz su libro 'En espera'

El filósofo gallego Ignacio Castro Rey estará hoy en Cádiz para presentar su libro En espera (Ediciones La Oficina). Será, a partir de las siete de la tarde, en la Biblioteca Social El Adoquín (calle Sagasta, 91), en la que el autor estará acompañado en el acto por los jóvenes Laura del Castillo y Miguel Jiménez. Castro Rey ya ha presentado esta semana en Cádiz otro de sus libros, en este caso Sexo y silencio, una obra editada por Pre-Textos que llevó al Espacio Quiñones y en la que estuvo acompañado por Daniel Rodríguez.

En el libro En espera, según sus propias palabras, el autor insiste en que "tenemos que volver a ser libres en un punto clave: no delegar más en otros, que ni conocemos, todo aquello de lo que depende nuestra existencia única y mortal. Esto no supone volver a fortalecer el individualismo en el que ya estamos. Por el contrario, exige volver a conspirar a favor de pequeñas comunidades basadas en lo que realmente somos, sin fingir empoderamiento, diga lo que diga la poderosa sociedad del espectáculo".

"Estamos acostumbrados -continúa Ignacio Castro- a no dar un paso sin pedirle permiso a la sociedad o al estado. Nuestra normalidad actual incluye una interdependencia que no dejó de ganar puntos en estos últimos años de pandemia. Todo son etiquetas para sentirnos seguros. Vivimos rodeados de protocolosinformativos que nos guían, poniendo en manos de los expertos las anomalías imprevistas. Sin embargo, en cada asunto importante nadie puede ocupar el lugar de nuestras decisiones personales, a veces muy solitarias. La vida común no tiene protocolos que la cubran. No hay una norma para ser padre o hijo; ni para llevar bien tal o cual carácter, que nunca fue elegido; ni para querer o ser querido; ni para ser feliz o infeliz".

Ignacio Castro Rey es filósofo, crítico de cine y arte, gestor cultural y profesor. Además de múltiples artículos y conferencias, ha publicado diversos libros. El último de ellos se llama Lluvia Oblicua, seguido de Mil días en la montaña y Ética y desorden. Anteriormente publicó también, entre otros, Votos de riqueza (Madrid, 2007), Roxe de Sebes (A Coruña, 2011) y La depresión informativa del sujeto (Buenos Aires, 2011).

Castro desarrolla su labor filosófica en una sola vertiente con dos caras. De un lado, en el borde de lo que podríamos considerar la tolerancia ilustrada, una afirmación metafísica de la inmediata vida mortal, de su común individuación, sin posible sujeto social ni representación histórica alguna. De otro, una crítica de la violencia cultural del poder contemporáneo, esas nuevas modalidades de la caza del hombre donde la derecha y la izquierda convergen.