El "escribidor" de Rocío Jurado, Raphael y Julio Iglesias: Canal Sur homenajea a Manuel Alejandro

'El legado', el programa de Canal Sur TV presentado por Toñi Moreno, dedicará este sábado su emisión a la figura del compositor jerezano Manuel Alejandro, responsable de algunos de los temas más emblemáticos de artistas como Rocío Jurado, Raphael, Julio Iglesias, Luis Miguel, Pepa Flores o Alejandro Sanz.

La emisión contará con la participación de grandes conocedores del legado del jerezano, como son José Mercé, Raphael, Jeanette, Diana Navarro, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, Plácido Domingo, Tamara o Pastora Soler, entre otros.

Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes e Hijo Predilecto de Andalucía y autor de más de 600 letras y éxitos nacionales e internacionales, Manuel Alejandro es la firma que se encuentra tras éxitos que se han convertido en clásico de la producción contemporánea, como Yo soy aquel, Procuro olvidarte o Como yo te amo.

En plató, Toñi Moreno entrevistará al jerezano Mercé, que recordará su infancia junto a Manuel Alejandro, dado que eran vecinos, y quien lo define como “el mayor compositor del universo”. Juntos recorrerán la juventud del autor, cómo llegó a Madrid, donde para ganarse la vida llegó a trabajar en las cuadrillas de limpieza del antiguo Santiago Bernabéu, y cómo surgió la relación entre el autor y su pareja musical por excelencia, Raphael.

Precisamente, para Raphael más que como un amigo, Manuel Alejandro es “como un hermano mayor, (...) un compositor maravilloso, el número 1”. El artista de Linares rememorará cómo lo conoció de la mano de Paco Gordillo, dándose la curiosidad de que los tres vivían en el mismo edificio. También recordará el gran éxito de Yo soy aquel, que le llevó hasta Eurovisión, y que el jerezano hiciera pensando en la que finalmente sería su segunda esposa, Purificación García; y que, en su álbum de bodas, Manuel Alejandro firmó como “su otro sastre”.

Por otro lado, Jeanette revelará en el programa que cuando le llegó la maqueta de Soy rebelde no le gustó, incluso se negó a cantarla, sin saber que, finalmente, se convertiría en la canción que la catapultaría hasta la fama; mientras que Plácido Domingo hablará del momento en el que inauguró el Estadio de La Cartuja interpretando el mítico Sevilla, obra de Manuel Alejandro, confesando que le encantaría que el jerezano le escribiese un disco completo. Por último, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, confesará en El legado cómo trabajar junto al compositor ha sido una de las mejores cosas que le han pasado en la vida. Para el cantante, Manuel Alejandro le cambió el estilo: “Me acortó las frases. Me enseñó que cantar es hablar sobre un giro melódico. Creó en mí un cantante que yo no sabía que estaba ahí”.

Además, en esta penúltima entrega del programa de Happy Contents (Womack Studios), también participan Manuel Lombo, Diana Navarro, Tamara, Javier Ruibal, Concha Buika, Pastora Soler o Tamara, que rememorarán las anécdotas que han vivido junto al compositor más laureado y cómo sus canciones han conformado la banda sonora de sus vidas, así como sobre la multitud de éxitos mundiales que escribió para la chipionera más universal, Rocío Jurado: letras de temáticas impensables y prohibidas para su época, incluso censurables pocos años antes de ser creadas. Para Pastora Soler, Manuel Alejandro fue “precursor, el que abrió el camino para que una mujer pudiera hablar de temas que antes no se habían escrito”, incidiendo en ello Javier Ruibal, que califica que sus trabajos consiguieron que “artistas a las que no se les hubiera exigido que fueran reivindicativas, gracias a esas canciones lo fueron”.