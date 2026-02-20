“Erase una vez…”

Los habitantes de Spiral City podían, por fin, vivir tranquilos. Aquel segundo enfrentamiento de los defensores del lugar contra el Anti –Dios quedaría en su recuerdo como un cuento de terror que narrar a los niños cuando no quisieran irse a la cama.

Ficha Black Hammer. Spiral City. Guion: Jeff Lemire Dibujo: Teddy Kristiansen Tapa dura Color 192 págs. 24 euros Astiberri

Pero no todo en esta ciudad es ideal. ¡Qué fácil es olvidar! Todos aquellos que arrimaron el hombro para librar a la urbe del ataque del monstruoso ser ahora están considerados como prófugos, y perseguidos por las inmisericordes fuerzas de la agencia T.R.I.D.E.N.T.E , comandadas por Malcolm Gold, que se ha presentado a las elecciones para alcalde, y con puño de hierro ha hecho que todos los seres con poderes se refugien en un barrio de la ciudad, un lugar que se ha convertido en un guetto, refugio para todos aquellos a los que se mantenía entre rejas en el Asilo Espiral.

En medio de este ambiente de odio llega al lugar el peculiar Inspector Insector que, obviamente, busca desde el principio un caso que resolver. Lo malo es que no es un buen momento para seres como él, y lo va a averiguar a las malas, cuando se vea agredido y perseguido, teniendo que refugiarse en Supertown, donde va a conocer a otros personajes que sobreviven como pueden.

Dos de los principales afectados por el cierre del asilo son su alcaide, Wing, y aquel que mantenía a raya a los presos, José Torres, o como era conocido por todos, Concretestador.

Sin trabajo y con una familia que se va a convertir en numerosa en breve, Torres hará todo lo posible para llevar un sueldo decente a su casa, aunque ello le haga descender hacia territorios peligrosos.

Y el último personaje de esta historia es una famosa estrella de la canción. Ella arrastra a miles, millones de fans, tanto en sus conciertos como en las películas que ha protagonizado. Su nombre es Hell´s Belle, y algo está empezando a cambiar en su interior, una flamígera sosias que la arrastra, la lleva hacia el camino de la violencia, y tal vez el de la perdición.

Que levante la mano quien no piense que Jeff Lemire es uno de los mejores guionistas del panorama. Con una capacidad de trabajo brutal, ha sido capaz de construir un relato único, junto a una legión de los mejores dibujantes de la actualidad en el que con originalidad, nos ha mantenido enganchados a su trama. Pero tal vez la guinda del pastel sea el magistral manejo que posee a la hora de crear personajes que, aunque vuelen o tengan superfuerza son muy, muy humanos.

Y hablando de dibujantes, el hecho más curioso es que la mayoría de todos estos artistas no entran dentro de lo que podíamos definir como el 'canon superheroico', por lo que el aspecto gráfico de toda la serie, y miniseries, destaca especialmente.

Y concretamente en esta miniserie nos reencontramos con el danés Teddy Kristiansen, que tan buenos momentos nos ha pasar en cómics como La Casa de los Secretos, Es un pájaro, es un avión…, y que aquí se ajusta a la perfección y brilla en este cuento tan especial que Lemire y él nos narran.

Una historia que, por desgracia, nos traslada a la actualidad, a la de la vida real fuera de las viñetas, en la que la violencia y el terror están siendo dirigidos hacia grupos humanos, bajo la supervisión y el control de tipos poderosos sin ningún escrúpulo. Hombres como Malcolm Gold, que tras esa fachada oculta algún que otro oscuro secreto.

Para todos y todas aquellos que no os habéis lanzado todavía a la lectura de la saga Black Hammer, este noveno volumen es un magnifico punto de partida, y apuesto lo que queráis a que caeréis bajo el influjo de esta maravilla de cómic.