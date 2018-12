El ensemble Stella Maris, hoy en el ciclo de ‘En clave de Navidad’

El ensemble Stella Maris vuelve al ciclo ‘En clave de Navidad’. Será hoy cuando este grupo musical gaditano repita participación en este programa solidario, a las ocho y media de la tarde en la iglesia de Santiago, con un repertorio en el que no faltarán villancicos populares además de otras piezas de carácter lírico y religioso. El ciclo, que organiza el Ayuntamiento de Cádiz y Diario de Cádiz, destina este año sus donativos a Cáritas de la iglesia del Carmen.

Integrado por la soprano Carmen Patiño, la mezzosoprano Toñi Martínez y el pianista Roberto Domínguez, el ensemble Stella Maris estará también acompañado en el concierto de hoy, como soprano invitada, por Almudena Calle, habitual en los conciertos navideños del grupo gaditano. Quien no podrá estar esta noche en la iglesia de Santiago será el clarinetista José Carlos Domínguez, que también suele acompañar a la formación pero a quien una serie de conciertos fuera de Cádiz le impedirá hacerlo esta vez.

Hasta diecisiete composiciones integran el programa preparado para este concierto por el ensemble, en un concierto de evidente carácter navideño pero al que se le añaden en esta ocasión algunas piezas religiosas pero que no están inspiradas ni dedicadas directamente a la natividad.

Las tres composiciones alejadas de estas fechas son un fragmento del Magníficat de Vivaldi, un Gloria también del compositor veneciano y un himno de Henry Purcell.

Otras dos de las piezas que se interpretarán en el concierto de esta noche cuentan con arreglos y adaptación del autor Juan Pablo Otero. Se trata de Nana para el Niño Jesús, a la que Otero pone música a un poema del arcense Antonio Murciano, y el popular villancico La marimorena.

Otras piezas del repertorio cuentan con los arreglos y la adaptación de Toñi Martínez, como Mazapán con miel de Dante Andreo y Jingle Bells de Pierpont, y otras dos del director gaditano José Luis López Aranda: Mary’s Boy Child de Jairston y la popular We Wish You a Merry Christmas.

El ensemble Stella Maris surgió en abril de 2011 cuando las cantantes Carmen Patiño Ucero, Toñi Martínez Novas y el pianista Roberto Domínguez ofrecieron un concierto dentro del programa municipal Música en Cuaresma. El éxito de aquella participación les motivó a seguir ampliando su repertorio y a continuar ofreciendo otros conciertos tanto en la capital como en otras localidades de la provincia.Conciertos cuaresmales y posteriormente navideños que terminaron de forjar un grupo que desde entonces es un fijo en muchos de los programas corales de la ciudad y también en este ciclo ‘En clave de Navidad’, en el que precisamente debutaron en el mismo año de 2011.

Su concierto será el segundo programado en el ciclo de este año. Tras la inauguración del miércoles en la iglesia de Santo Domingo con la camerata L’istesso Tempo y profesores y alumnos del Conservatorio, llegará el concierto de hoy de Stella Maris y, ya el domingo, el de Canticum Novum en el torreón del Sagrario de Santa Cruz y, el jueves 27, el concierto de órgano de Francisco José Cintado.