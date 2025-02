En esta gran época

“Ella, la lengua, se mantuvo sin perderse, sí, a pesar de todo. Pero hubo de pasar por sus propias faltas de respuesta, pasar por un terrible mutismo, pasar por miles de tinieblas de un discurso mortífero”. Las palabras de Paul Celan que abrían Guerra y lenguaje siguen siendo inspiradoras para Kovacsics, que ya invocaba allí, junto al de Kraus, los nombres de otros autores asociados a la llamada “crisis del lenguaje”, Hoffmansthal, Rilke, Musil, Wittgenstein o Benjamin, más tarde el mismo Celan o Ingeborg Bachmann, para ejemplificar una ruptura que acaso se ha agravado en nuestro tiempo. La degeneración de la lengua es a la vez causa y consecuencia, detonante y síntoma. En la monografía que dedicó a Kraus, a propósito de su estilo fulminante, decía su intérprete y heredero: “Donde no hay idea no hay palabra, y donde no hay palabra no hay idea: he aquí lo esencial”. Y eso, el fundamento mismo, es lo que se pierde cuando la banalidad se generaliza, por efecto de la presión de las llamadas identidades colectivas, la prevalencia de la información sobre el conocimiento o los burdos mecanismos de manipulación que condicionan la cultura de masas. Ajenas a la pulsión nacionalista, las reflexiones de Kovacsics sobre la memoria, la identidad y el lenguaje entroncan con la tradición que nos enseñó a desconfiar del poder y sigue siendo hoy, cuando los instrumentos de que se vale han alcanzado una capacidad casi monstruosa para proyectar su influjo, un baluarte seguro desde el que ofrecer resistencia.