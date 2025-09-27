Crimen y misterio en Pearl Harbor

El infame ataque a Pearl Harbor por parte de una flota japonesa, que provocó la entrada en la Segunda Guerra Mundial de EEUU, no sólo ha regalado películas memorables, como De aquí a la eternidad, sino que han sido muchos los escritores norteamericanos que se han adentrado en un territorio épico y sentimental para quienes vivieron aquel momento histórico. Ahora, la editorial Salamandra ha publicado en España un auténtico novelón que se ambienta en aquellos días previos al bombardeo de la base norteamericana en Hawái. Hablamos de Cinco meses de invierno, de James Kestrel.

Estamos en diciembre de 1941. Mientras los nazis siembran el caos en Europa y Estados Unidos intenta mantenerse al margen del conflicto, en Honolulú la apacible vida del inspector Joe McGrady, de la policía de Hawái, da un vuelco cuando le encargan esclarecer la muerte del joven Henry Kimmel Willard, sobrino del almirante de la marina estadounidense destinado en la zona, y de una chica japonesa, ambos asesinados con una crueldad inimaginable en la granja de un hacendado local.

La compleja investigación obliga a McGrady a recorrer el Pacífico, desde Hawái hasta Hong Kong y otros enclaves remotos de la región, mientras la flota japonesa avanza en secreto hacia Pearl Harbor, dispuesta a lanzar el primer golpe de la confrontación militar más cruenta de la historia. Sin embargo, ni siquiera la guerra podrá detener al solitario y sensible McGrady en su implacable búsqueda de una verdad devastadora.

La bella prosa de Kestrel se deja sentir con toda su potencia en una historia que engancha desde la primera página, no sólo por el momento histórico sino por la fuerza de unos personajes que trasladan sus emociones al lector.

Elogiada por autores de la talla de Stephen King, Dennis Lehane o Lee Child, Cinco meses de invierno es mucho más que una apasionante novela policíaca: es un fresco épico de los años de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico y sus consecuencias visibles e invisibles, así como una profunda meditación sobre el choque de dos mundos y una desgarradora historia de traición, amor, supervivencia y búsqueda de la propia identidad. En EEUU ha recibido magníficas crónicas de los medios más influyentes. Una gozada.

La saga: ‘La oscuridad lo sabe’, lo nuevo del esperado Arnaldur Indridason

En las gélidas profundidades del glaciar Langjökull se descubre un cuerpo congelado que es aparentemente el de un empresario que lleva treinta años desaparecido. En su momento la investigación policial no arrojó resultados y si bien uno de los socios del desaparecido estuvo detenido brevemente, no se encontraron pruebas suficientes para acusarlo. Pero ahora todo ha cambiado y Konrád, el policía que investigó la desaparición quien se encuentra ya retirado, será convocado nuevamente para reabrir el caso. Para su fortuna, cuenta con una nueva información que le ha brindado una mujer desconocida que puede, por fin, ayudar a esclarecer un caso que llevaba tanto tiempo sin resolverse.

Así arranca la trama de la nueva, y adictiva, novela del islandés Arnaldur Indridason, que lleva por título La oscuridad lo sabe y que es la primera entrega de la serie del detective Konrád. Editada en España por la Serie Negra de RBA el libro responde a su expectación.

