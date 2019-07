La obra 'El crédito', este miércoles en las Noches de Teatro en Cádiz

El auditorio de Costa Rica, del parque Celestino Mutis, acoge este miércoles una nueva representación del programa Noches de Teatro organizado por la Delegación municipal de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz. En esta ocasión será Entretanto Teatro la compañía que actúe con la obra El crédito, con los actores Félix García y Manuel Ruiz.

El crédito cuenta la historia de una persona que tiene unas necesidades económicas urgentes y que acude a una sucursal de banco para pedir un crédito, pero no puede ofrecer ninguna garantía ni aval, así que el director de la sucursal no se lo quiere conceder. Ante esta situación, el cliente va a utilizar todas las armas que se le ocurran para conseguirlo. Se trata de un espectáculo comprometido, donde no falta la crítica, la risa y la reflexión.

La cita es a las 22.30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. Las invitaciones se retiran desde una hora antes en la entrada. La obra está recomendada para mayores de 12 años y no se permitirá el acceso de menores no acompañados por un adulto.

Todos los miércoles durante los meses de julio y agosto, se podrá disfrutar de distintas representaciones en las Noches de Teatro, con un total de ocho actuaciones.