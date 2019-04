Conferencia flamenca en francés en la peña Enrique El Mellizo

La peña Enrique El Mellizo se abre hoy al flamenco, que no es novedad, si no fuera porque tanto público como ponentes experimentarán una conferencia sobre el jondo pero en francés. Y es que los Amigos del Museo de Brest, ciudad francesa hermanada con Cádiz desde hace décadas, se acercan esta tarde a la veterana entidad flamenca para disfrutar con la historia de una compatriota, la francesa afincada en Cádiz Catherine Gervaise.

La aficionada, que vive en nuestra ciudad desde hace un año y medio, será la encargada de recibir a esta comitiva “de unas 25 personas” para explicarles algunos de los aspectos de esta manifestación cultural tan nuestra “desde la experiencia de cómo yo me enamoré del flamenco”. Además, adelanta Gervaise, contará también con la aportación del guitarrista Vivian Cautel, que posee un doctorado sobre flamenco.

“Yo desde que conocí el flamenco en un viaje a Andalucía me apasionó. Como yo ya hablaba español me compré además diferentes libros y estuve leyendo mucho; y cuando regresé a París descubrí que allí había una peña flamenca que se fundó en 1977 así que me hice socia y siempre acudía a los recitales y a las actividades que se organizaban”, relata Catherine cuyo marido falleció y “después de dos años de su muerte” decidió venirse a Cádiz a vivir “por eso mismo, porque me encantaba el flamenco y Cádiz es una de sus cunas”.

En la ciudad encontró “un ambiente agradable, una gente muy generosa y una vida muy bonita”, agradece la ponente que también hablará en su conferencia “sobre la huida de los gitanos”, “las influencias musicales y la riqueza de la música andaluza” y de estudiosos y amantes de este arte como los escritores “Fernando Quiñones, Caballero Bonald y Federico García Lorca”.

“Es un punto de vista de una persona francesa sin ninguna presunción pero muy enamorada de esta manifestación”, explica la francesa nacida en Bretaña.

La conferencia, que se celebrará en la peña a partir de las 20.30 horas, también contará con la colaboración del escritor Jesús Fernández Palacios, uno de los fundadores de la peña Enrique El Mellizo que relatará los orígenes de este entidad.

Para culminar la cita, sobre las 22.30 horas, tendrá lugar la actuación de la bailaora Charo Lebreos, que estará acompañada con el cante de Raúl Beneito y la guitarra de Miguel Ramos. La entrada a las actividades es libre.