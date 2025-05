Weird Omen en El Puerto: rock frenético a ritmo de saxo barítono

Jerez/No es habitual, al menos por estos lares, tener la oportunidad de presenciar un concierto de rock and roll en el que el instrumento predominante de la banda sea un saxo barítono. Y esa ocasión se va a dar este próximo fin de semana en la sala Milwaukee de El Puerto de Santa María cuando comparezca en directo la banda francesa Weird Omen.

Y eso se lo debemos, una vez más, al colectivo portuense Rock Action Sur (RAS) que, por cierto, ya ha anunciado nueva cita para el mes de septiembre con el histórico combo australiano The New Christs, liderados por el Radio Birdman, Rob Younger.

Pero vamos con el inminente 'sarao' del sábado 17 de mayo con Weird Omen como cabeza de cartel.

Este trío galo de garage, punk y psicodelía son una 'rara avis' del underground europeo. Su música críptica, experimental y primitiva se sustenta en una herramienta poco convencional para los estándares del rock clásico: el saxo.

El saxofón estuvo ligado al jazz desde los años 20 del siglo pasado y no comenzó a destacar en ese género musical, básicamente en EEUU, hasta mediados de los 50 gracias al trabajo de artistas como Gerry Mulligan, Harry Carney, y Pepper Adams.

El uso de este 'artefacto' de viento madera entre las bandas de rock and roll comenzó a popularizarse en los años 50 y 60 como instrumento de acompañamiento, como sucedía entonces con la guitarra acústica, el piano o el órgano.

Grupos como The Champs, The Rolling Stones, Pink Floyd, Father John Misty, Steely Dan, George Thorogood, Dave Matthews, Bruce Springsteen y The Meters reclutaron a excepcionales músicos de sesión o como miembros de pleno derecho para grabar canciones sueltas con la colaboración y el aporte único de estos solistas.

Sin embargo, si hubo una formación que, años más tarde, pusiera al saxo en el centro del escenario y lo encumbrará entre el rock alternativo esa fue la banda estadounidense Morphine. Con el bajo de dos cuerdas de Mark Sandman y con el saxo de Dana Colley, los de Massachusetts lograron el reconocimiento de la crítica y el público hasta el repentino fallecimiento de Sandman en julio de 1999.

Desde entonces y en estos más de 25 años transcurridos, solistas y grupos como Candy Dulfer, Mindi Abair y Weird Omen reivindican el saxofón como medio dominante de expresión para crear melodías y atmósferas únicas y diferenciadas de otros grupos y compañeros de profesión.

Weird Omen

Como decíamos, este trío de garage, punk y psicodelia procedente de Limoges está formado por Fred Rollercoaster al saxo barítono, Sister Ray, a la voz y guitarra, y Dam-o-mad, a la batería. Con más de una década de trayectoria a sus espaldas, Weird Omen ha publicado ya un importante legado discográfico conformado por siete sencillos y seis elepés.

El primer larga duración se editó en 2013 con el título 'Last train for love' y desde entonces han ido encandenando lp's cada tres años aproximadamente: 'A breakfast before chaos' (2016 Beast/Get Hip Records), 'Surrealistic feast' (2019 Dirty Water Records), el homónimo Weird Omen de 2023 con Beast Records y su último trabajo hasta la fecha; editado en febrero de 2025 'Blood' y con el que está de gira de presentación por la península con ocho citas, dos en la provincia de Cádiz, la de El Puerto el día 18 en la sala Milawukee y la del miércoles 21 en la sala Zero de Algeciras.

Con 'Blood', su disquera Beast Records, alerta que "este atípico trío escupe su particular garage primitivo, diluvio de metales basura, reverb y fuz. Un trance críptico, mezcla de tonos sesenteros abollados y neo-garage psicodélico hueco. Weird Omen siguen eludiendo las comparaciones directas con… ¡cualquiera!".

Con esta descripción, se avecina un vendaval sonoro, intenso, explosivo y frenético a ritmo de saxo barítono.

Bolsa de moscas

Bolsa de moscas, de Don Benito (Badajoz), es una de las bandas revelación del año. Ritmos y bases experimentales, fusionando pop, punk, noise y electrónica.

Sweethearts from America

Sweethearts from America vienen de Sevilla con su mezcla de rock’n’roll de los años 50 y el surf de los años 60, creando potentes piezas de polvoriento y desértico.

El cartel de la próxima fiesta de Rock Action Sur en El Puerto elaborado por Jesús Guisado

Hora, fecha y precio de las entradas

Sábado 17 de mayo, a partir de las 17:30.

Sala Milwaukee - El Puerto de Santa María

Entradas: 20 euros (con consumición mínima incluida) disponible en este enlace y en taquilla el día del concierto.esértico.