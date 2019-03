“Todas mis obras del concierto tienen que ver con Andalucía”

El pianista Manolo Carrasco vuelve a tocar en su ciudad natal. Será este viernes y el sábado, en el auditorio del Colegio Médico de Cádiz, a partir de las nueve, para ofrecer sendos conciertos de piano y violín (con Simón García) bajo el título Sonidos de España. Las entradas están a la venta a través de Tickentradas y en Discos el Melli y, además, habrá una taquilla dos horas antes de la actuación en el lugar del concierto.

–¿Qué va a ofrecer en los dos conciertos, qué se va a encontrar el publico asistente?

–Los conciertos van a ser para mí muy especiales, porque coinciden con mi cumpleaños y además vuelvo a tocar en Cádiz, mi ciudad, y ante mi gente después de dos años, por eso vengo cargado de ilusión a ofrecer estos dos conciertos en los que voy a hacer un recorrido por alguna de las obras que he ido componiendo en estos últimos años, y también por alguna de las obras mas conocidas de los grandes autores clásicos españoles, como Albéniz, Rodrigo, Tárrega y, por supuesto, el gaditano más internacional, Manuel de Falla, pero todas las obras que voy a interpretar van a tener algo en común, y es que en todas ellas he tratado de reflejar el encanto del sur, de Andalucía. También habrá alguna sorpresa.

–¿Por qué ha escogido el formato piano-violín?

–El año pasado hice una gira por Asia con este formato, y actuamos en algunos de los teatros mas importantes, como el Oriental Art Center de Shanghai, además tengo muchas obras compuestas para piano y violín y he grabado varios compactos con este formato, como Spanish Violin o Seduction, además he trabajado con grandes violinistas como Ara Malikian, o Natasha Korsakova, nieta de Rimsky Korsakov, y por supuesto con Simón García que actúa conmigo en este concierto.

–¿Cuáles son las obras que integran el programa?

–Obras compuestas por mí, como El Escorial, Trafalgar, Mar Cantábrico, Puerta del Sol, Lujuria, Kadifornia, Cantabria, y obras como decía de autores españoles: Asturias, Cádiz, Sevilla, Concierto de Aranjuez, Recuerdos de la Alhambra, Rapsodia española, Jota aragonesa, y La danza del fuego.

–¿Hábleme de Simón García, el violinista que le acompañará?

–A Simón García lo conocí cuando él trabajaba en la Orquesta en el Tejado, una orquesta que fundó Ara Malikian y con la que grabé mi disco Spain e hice la gira de Hispania. Me sorprendió mucho su técnica, su expresividad y lo artista que es en el escenario, así que grabé con el algunos programas de televisión, y también le propuse tocar como solista en algunas de mis obras en el espectáculo de Hispania, y en el espectáculo que presento aquí en mi ciudad, con él he realizado dos giras por Asia, y actualmente es uno de los violinistas españoles con más proyección.

–Estamos hablando de un concierto más íntimo, en una sala reducida: usted que también toca en grandes espacios, ¿con qué formato se siente más cómodo?

–He realizado espectáculos en los que he llegado a mover más de ochenta personas, como el de Sinfonía Ecuestre o Passión Andaluza, espectáculos que se realizaban en estadios o plazas de toros, y he disfrutado mucho con ellos, también disfruto mucho con conciertos de formatos más reducidos que se hacen habitualmente en teatros, y donde puedes disfrutar mucho más de una buena acústica, en cualquier caso son diferentes, pero con los dos formatos me siento muy cómodo.

– ¿Cuáles son ahora mismo sus proyectos de futuro?

–Comenzamos en Cádiz esta gira por España y luego tengo actuaciones en diferentes lugares del mundo, el 4 de abril actúo en San Petersburgo, el 12 en Ankara y el 26 de mayo en Estambul, y volveremos a China a finales de año con una gira en la que presentaremos Sounds from Spain en formato flamenco y Carmen con obras de Bizet y algunas obras mías.