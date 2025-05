El calendario de Alan Parks llega a junio

Harry McCoy es uno de los personajes de novela negra más auténticos de los que nos hemos topado últimamente. Engendrado por el escocés Alan Parks, desde su descubrimiento con Enero sangriento no hemos dejado de seguir sus aventuras en ese Glasgow de los años 80 donde toda esperanza parece abocada a hundirse en las gélidas aguas del río Clyde. Ahora, tras continuar la saga con Hijos de febrero, Bobby March vivirá para siempre, Muerte en abril (reconocido por The Times como Mejor Libro del año en 2021) y Un mayo funesto —todos ellos editados por Tusquets— llega el último título: Cualquiera puede morir en junio.

La trama arranca con la irrupción de una mujer llamada Judith West en una comisaría de Glasgow para denunciar la desaparición de su hijo de nueve años. Nadie es capaz de encontrar ningún registro del niño, ninguna prueba de que jamás haya existido. El detective Harry McCoy, recién destinado al otro extremo de la ciudad, descubre que la familia West pertenece a una congregación religiosa muy estricta, y sospecha que detrás de la desaparición de Michael West se esconde más de lo que parece. Entre tanto, en ese caluroso mes de junio, aparece muerto en extrañas circunstancias un vagabundo; después, un pequeño delincuente. Y mientras McCoy busca al niño desaparecido, debe ocultar a sus colegas el verdadero motivo de su presencia en su nueva comisaría: investigar la corrupción interna. Algunas personas rezan para que triunfe la justicia, pero el agente Harry McCoy no puede esperar a que los rezos surtan efecto.

El nuevo caso de McCoy nos sumerge en la literatura policíaca clásica, aunque podría decirse que Parks tiene una mayor influencia norteamericana, con personajes bruscos y atormentados (muy a lo Sam Spade), lejos de aquellos estirados detectives decimonónicos de los páramos británicos.

Las novelas de Alan Parks siempre tienen un giro final que sube el listón cuando parece imposible, pero esta vez se supera y los lectores tendrán que apretarse al sillón para no derrapar.

Desde su arranque, Parks ha hecho gala de un ritmo narrativo que atrapa al lector. De hecho, al contrario de lo que ocurre con otras muchas sagas detectivescas, los libros han ido ganando en madurez, tanto en el estilo como en las historias, con personajes y tramas secundarias que enriquecen la lectura.

En definitiva, y tal y como ocurre con el siempre esperado John Connolly, estamos ante uno de esos regalos que por primavera nos hace la editorial Tusquets, cuya colección Andanzas tiene un catálogo espectacular.

La saga: ‘La ira de los humillados’, vuelve el gran Kostas Jaritos

Petro Márkaris es posiblemente, junto a Andrea Camilleri, el gran exponente de la novela negra mediterránea. En esta ocasión vuelve con su personaje más icónico, Kostas Jaritos, en una novela titulada La ira de los humillados (Tusquets) y que es la decimosexta entrega de una saga que cuenta con millones de lectores en todo el mundo.

En esta ocasión, Kostas Jaritos es todavía un novato en su nuevo puesto como director de Seguridad del Ática. Para colmo, uno de sus principales valedores, el ministro del Interior, ha dejado su puesto y han nombrado a otro con quien Jaritos todavía no ha trabajado. Entretanto, en la universidad de Atenas se ha desatado una revuelta estudiantil. A Jaritos le preocupa la situación, pero aún le preocupará más cuando le informen de que, durante los disturbios, han asesinado a un prestigioso profesor de matemáticas que impartía clases en la Facultad de Economía. De inmediato, el foco se dirige hacia los allegados de la víctima y, sobre todo, hacia sus alumnos, pues no gozaba de gran popularidad? Pero ¿era odiado hasta el punto de que un universitario deseara su muerte? Y, yendo más allá, ¿a qué presiones y problemas se enfrenta la juventud de hoy en día? Por desgracia, la cosa no acaba ahí, y Jaritos y su sustituta al frente de la Brigada de Homicidios, Antigoni Ferleki, se internan en una investigación donde los límites entre víctimas y verdugos son más borrosos que nunca.