Bruto Pomeroy recibe el Premio Asecan a la Labor Informativa en el cine

La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía, ASECAN, distinguirá en la 38ª edición de sus premios -que tendrán lugar el próximo 20 de diciembre en Sevilla- al actor, director, comunicador y docente Bruto Pomeroy con el Premio Juan Antonio Bermúdez Labor Informativa sobre cine en Andalucía. La entidad reconoce así a Pomeroy por su "trayectoria singular y profundamente vinculada a la difusión del cine y la cultura audiovisual desde múltiples ámbitos".

Puertorrealeño de adopción y de raíces jerezanas, Bruto Pomeroy (Madrid, 1958) ha desarrollado -explican desde Asecan- "una carrera ecléctica que combina creación artística, divulgación cultural y formación de nuevas generaciones". Iniciado en la interpretación en el grupo vasco Aquelarre y con una sólida vocación periodística, ha participado como actor en proyectos de cine y televisión a las órdenes de creadores como Álex de la Iglesia, Javier Fesser o Albert Boadella, alcanzando una notable proyección popular con personajes como el subinspector Sabino García en El Comisario o el comisario Buendía en series recientes como La que se avecina, El Pueblo o Las chicas del cable.

Paralelamente, ha mantenido una intensa labor como divulgador al frente de programas especializados como No Solo Cine y Cine de la Frontera, ha impulsado iniciativas comprometidas con la igualdad como el festival paritario La Alfombra Colorá, que codirige junto a Ana Magallanes, y desde hace once años dirige la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, consolidándose como una figura clave en el ecosistema audiovisual andaluz. Desde hace años, se encarga también de programar el Cine de Verano de Los Toruños, en El Puerto de Santa María.

En esta 38 Edición de los Premios Asecan del Audiovisual Andaluz, la cineasta Pilar Távora será Premio Asecan de Honor, mientras que las obras andaluzas que parten con el mayor número de nominaciones son 'Golpes’ de Rafael Cobos, ‘Los Tortuga’ de Belén Funes, ‘Los Tigres’ de Alberto Rodríguez y ‘Un hombre libre’ de Laura Hojman. Compite también a mejor película andaluza ‘Subsuelo’ de Fernando Franco. Con cuatro nominaciones la serie ‘Anatomía de un instante’ de Alberto Rodríguez competirá con las obras cinematográficas en las categorías técnicas, y el Premio Sevilla Film Office Serie de Televisión volverá a destacar la mejor serie del año, entre las que compiten ‘Anatomía de un instante’, ‘Los oficios del cine’ y ‘Una perra andaluza 2’.

La ceremonia de entrega tendrá lugar en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, el próximo sábado 20 de diciembre, y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Sevilla, la colaboración de Fundación AISGE, Fundación SGAE y Cibeles Triana, y el apoyo de EGEDA y Black Vega.