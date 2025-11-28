Acuerdo entre UCA y RTVE para impulsar la formación audiovisual

La Universidad de Cádiz y la Corporación de Radio Televisión Española han suscrito un acuerdo de colaboración, con vigencia hasta el próximo 30 de junio de 2026, para impulsar la formación audiovisual.

Este convenio se realiza en el marco del Proyecto HAZ, con el apoyo de los fondos europeos Next Generation y supone la puesta en marcha de cursos gratuitos y online para el desarrollo de competencias digitales y audiovisuales. Abierto a toda la ciudadanía, a partir de los 16 años, tendrán una duración de 25, 75 y 150 horas y se enmarcarán en cinco áreas: imagen, sonido, Inteligencia Artificial, negocio audiovisual y tecnología aplicada.

El acuerdo fue presentado ayer viernes en el Edificio Constitución 1812 por la directora general de Comunicación Estratégica de la UCA, Leticia Rodríguez; la responsable de Relaciones Institucionales del Proyecto HAZ, Sonsoles Miranda; y el coordinador técnico de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, Bruto Pomeroy.

Leticia Rodríguez resaltó la importancia de este acuerdo, “que va a permitir difrutar de cursos muy centrados en la actualidad” y que pueden ser “un primer paso muy valioso para ese futuro académico” de la UCA que pasa por la implantación en el curso 2028/2029 del Grado de Comunicación Audiovisual y Digital.

Por su parte, Sonsoles Miranda destacó que el objetivo de este convenio “es llevar la formación audiovisual a toda la ciudadanía” y explicó que la formación está subvencionada y solo requerirá una fianza, que se devolverá cuando finalice, para asegurar el compromiso de las personas que quieran unirse a estas convocatorias.

Por último, Bruto Pomeroy subrayó que la firma de este acuerdo “supone un antes y un después” para la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz y mantuvo que este tipo de formación es fundamental porque “el cine de hace 15 años no tiene nada que ver con el de ahora. La actualización es imprescindible” y estos cursos sirven para generar nuevos perfiles profesionales.