Acústica, el festival de música de la UCA, celebra este viernes su segunda edición

Este viernes 28 de noviembre tendrá lugar la segunda edición de 'Acústica: Festival de música universitario', que regresa tras el éxito obtenido en su primera edición para ofrecer una propuesta aún más grande y ambiciosa. Este evento, dirigido a la comunidad universitaria y abierto al público general, promete una jornada llena de buena música por parte de grupos de la provincia.

El evento se celebrará en el Edificio Constitución 1812, más conocido como el Aulario La Bomba, espacio que se convertirá en el epicentro de la música en vivo en la Universidad de Cádiz. La entrada será gratuita hasta completar aforo, y dentro del recinto se ofrecerán opciones de comida y bebida, como pizzas, refrescos, cerveza y tinto de verano para el disfrute de los asistentes. La apertura de puertas se realizará a las 17:00 horas y el primer concierto comenzará a las 17:30 horas.

“Siempre me ha encantado la música, poder vivirla y crearla con los de mi alrededor me parece una oportunidad única que no todo el mundo conoce. Es por esto que con Acústica he buscado darles esta oportunidad a todas aquellas personas que no lo hayan intentado: crear un grupo, inventarte una canción con tu compañero y cantar con tus amigos y familiares. Esta era la chispa que creía que faltaba en la universidad, así que, si no lo hace nadie, ¿por qué no intentarlo?”, asegura Pablo Aleu, una de las personas organizadoras del evento.

Gracias a la participación de artistas como Pako Badillo, Los del Fondo, Dan&Dan, Kadikaze, Samsara y Bah! el festival ofrece una amplia oferta musical, pasando por géneros como el folk, el rock español o el metal, entre otros. Una oportunidad ideal para descubrir nuevos sonidos y disfrutar de grandes talentos emergentes de la escena local.

“En la Delegación de Estudiantes organizamos múltiples eventos, como pueden ser Cosmos o InnovArte. Igualmente, otros de índole más social como Torneos de juegos de la Wii. Pero creo que ninguno consigue unificar a los estudiantes y al resto de miembros de la comunidad universitaria de toda la UCA como Acústica”, afirma Iván Parrao, delegado de centro de la Escuela Superior de Ingeniería (ESI).

La Delegación de Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería ha sido la encargada de organizar el evento en coordinación con otras áreas. Además, se ha contado con el apoyo del Vicerrectorado de Estudiantes, el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura, el Consejo Social y la asociación de estudiantes DIICA (Asociación de Diseño Industrial de Cádiz).