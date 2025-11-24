El ciclo Campus Viñetas vuelve a la UCA con la ilustradora Laura Pérez

El Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz organiza una nueva cita del ciclo Campus Viñetas, una propuesta centrada en el cómic y la historieta. En esta ocasión, la protagonista será la ilustradora Laura Pérez, entrevistada por José Luis Vidal, guionista y coordinador del programa. La cita tendrá lugar el jueves 27 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Edificio Constitución 1812.

Laura Pérez (Valencia, 1983) es una ilustradora y dibujante de cómics que ha trabajado en el ámbito de la ilustración para publicaciones y editoriales nacionales y extranjeras como The Washington Post, National Geographic, The Wall Street Journal, Vanity Fair, Wacom, American Airlines, Fnac, El País y Penguin Random House, entre otras. Participa en libros colectivos de ilustración como Illustration Now! 4 (Taschen), Ilustradores españoles (Lunwerg) o Women’s Club. Art is Powerful (Monsa Publications). Es seleccionada en Communication Arts Illustration Awards y 3×3 The Magazine of Contemporary Illustration. Obtiene el primer premio Valencia Crea 2015 con la historieta ‘Empatía’.

Aparece con una historieta (larga) en el recopilatorio De muerte (GP Ediciones, 2016) y publica su primera novela gráfica, Náufragos (Salamandra, 2016), junto al escritor Pablo Monforte, al ganar el IX Premio Fnac Salamandra Graphic, obra que también se edita en Francia, Italia y EE.UU. Es seleccionada en el I Concurso Nacional de Cómic Biblioteca Insular de Gran Canaria con la historieta ‘Juega’, publicada en el recopilatorio En corto (Astiberri, 2018). Ilustra Los secretos de las brujas (Errata Naturae, 2020), con textos de Elsa Whyte y Julie Légère, y Sirenas de leyenda (Errata Naturae, 2021), con textos de Rémy Giordano y Olivia Godat.

En 2022 fue nominada a los premios Emmy por los títulos de crédito de la serie de televisión Solo asesinatos en el edificio (Disney+), para los que colaboró con el estudio estadounidense Elastic. Firma Ocultos (Astiberri, 2019), su primera novela gráfica en solitario, ganadora del primer Premio El Ojo Crítico de Cómic 2020, el Ignotus 2020 al mejor tebeo nacional y el Splash Sagunt al mejor álbum nacional de 2019, publicada también en EE.UU y Eslovenia; Tótem (Astiberri, 2021), editada asimismo en Brasil, EE.UU y Eslovenia, y Espanto (Astiberri, 2022). Su última obra es Nocturnos (Astiberri, 2024), que ha obtenido el Premio Antifaz del Salón del Cómic de Valencia a la mejor obra nacional, Premios Lorna a mejor cómic nacional y el Premio ACDCómic a la mejor obra nacional.

La entrada será libre hasta completar aforo. La actividad cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y la colaboración de la librería La Ratonera.