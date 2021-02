El barbateño Luis Galán recibe un nuevo galardón por su documental sobre Wuhan

El documental Wuhan, zona cero del cineasta de Barbate Luis Galán continúa recibiendo premios y acaparando reconocimientos a un trabajo que relata los primeros momentos de la pandemia en esta provincia de China. Ya ha conseguido el reconocimiento en festivales de Praga, Atenas y Calcuta.Galán ha recogido cientos de horas de grabación para crear un relato que busca el lado más humano. Esta iniciativa ha sido toda una experiencia que ahora ha quedado condensada en una película que ofrece imágenes inéditas.

El documental recorre la incertidumbre y la lucha de un país desde el 25 de enero de 2020, día del Año Nuevo chino cuando, en paralelo a las masivas celebraciones, los hospitales de Wuhan empezaron a llenarse de enfermos con desconcertantes patologías relacionadas con los pulmones; y hasta el 30 de junio, cuando, tras un inédito confinamiento que se repitió después en el resto del mundo, el país comenzó a recuperar con cierta normalidad sus rutinas.

The First Outbreak, como se titula fuera de España, acaba de empezar su recorrido por festivales internacionales y no deja de recoger premios.

En sus manos acabó el año pasado un disco duro con cuatro terabytes de imágenes grabadas por HubeiTV, una televisión china local cuyos equipos, al principio jugándose el pellejo sin saber qué sucedía, se adentraron en los hospitales en medio de la incertidumbre por la llegada masiva de enfermos con afecciones pulmonares de origen desconocido para dar testimonio de que “algo raro estaba pasando”.

De aquel disco duro ha emergido este documental de 52 minutos, que se adentra en las UCI donde sanitarios y enfermos luchaban sin cuartel y ofrece las vivencias de un gran abanico de testigos. Wuhan, zona cero, dice Luis Galán que “se verá relativamente pronto en la televisión en España”.