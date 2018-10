El Archivo Histórico Provincial exhibe sus fondos musicales

Con motivo de la presentación del XVI Festival de Música Española de Cádiz, el Archivo Histórico Provincial saca a la luz algunas de las piezas de sus fondos musicales procedes de la Academia de Música Santa Cecilia y Conservatorio Odero enmarcándolas en una pequeña muestra que se podrá visitar hasta el 26 de octubre.

La exposición, titulada La música en Cádiz, está formada por 17 documentos de diferente naturaleza (cartas, partituras, expedientes, reglamentos...) pero todos ellos con la música como nexo común.

Así, como una de las mayores curiosidades, el visitante se encontrará con los documentos del expediente de un joven alumno de 11 años del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Cádiz llamado Manuel de Falla y Matheu. Para, más adelante, también poder observar una primera edición de la partitura de La vie breve (La vida breve) París, 1914 del gran compositor gaditano.

Más partituras. En esta muestra también se exhiben las de Musique instrumentale dessu les Sept Demieres Paroles Redemteur sur la Croix gran orchestre (Haydn), Sei quartelli a la due violín, viola & violoncello dedicati all Filippo Damiano (Wenceslao Pichl), La flauta mágica y Don Juan (Mozart), Goulding & Cos. selection of Beethoven´s piano forte music (Beethoven), Sei quinteti per due violín alto et due violoncelli concertati o la partitura de la Marcha Real Española, de José María Gálvez y Ruiz con letra de José María Pemán, ejecutada por primera vez en el Teatro Villamarta de Jerez el 11 de febrero de 1928.

Otras partituras curiosas son la de un pasacalles editada por el periódico Juan Palomo, Juan Palomo. Pasa-calle para piano se titula, de Damián López, músico mayor del Regimiento de Álava o la primera editada por el periódico El Cocinero, la partitura de una pieza titulada Al Astillero. Jota para piano, compuesta por Ángeles Ruiz Jiménez, que ganó el certamen científico, artístico y literario celebrado por la redacción del periódico.

Además, la exposición también acoge la exhibición del Reglamento de la Sociedad Filarmónica Gaditana (1850), el Reglamento de la Sociedad Coral de Aficionados (1864), la Memoria del estado del Instituto de Música de la Academia Filarmónica Santa Cecilia (1867), un cuadro de las clases del Instituto de Música (1884), la copia de la carta remitida por la Junta directiva de la Academia presidida por Ernesto Kropf a Francisco Giner de los Ríos por contribuir al perfeccionamiento del establecimiento (1875) y un cartel impreso titulado Orfeón Gaditano. Enseñanza popular de la música. Aplicada a coros exclusivamente para obreros.

El horario de visitas a la muestra en el Archivo Histórico Provincial (calle Cristóbal Colón, 12) es de 11.00 a 14.30 horas.