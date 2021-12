La animación realizada por gaditanos se pone en valor en un ciclo en Los Toruños

La animación, un género cada vez con más pujanza, cuenta con destacados nombres de realizadores gaditanos entre sus filas. Así, con el objetivo de darlos a conocer al gran público, en el Parque Metropolitano de los Toruños, en Valdelagrana (El Puerto), comienza este martes las Navidades Animadas, un ciclo dirigido y presentado por el director de la Escuela de Cine de la UCA, Bruto Pomeroy.

Así, la cita con entrada libre y gratuita comienza este 28 de diciembre con la presencia de David Ibernia, un profesional nacido en San Fernando que se dedica a crear animación 2D, que hablará a los asistentes sobre su proceso creativo y, de manera práctica, cómo realiza su trabajo.

David Ibernia siempre ha sido un apasionado del dibujo, la animación y el cine como forma de contar historias y explorar emociones. Empezó como operador de cámara y editor de vídeo para diferentes canales de televisión y productoras. Hace unos años se estableció por su cuenta y ha trabajado haciendo publicidad corporativa (DKV, Allianz, Audatex, Santillana...), videoclips (STAY, Bergvagabunden, Devil in you...), vídeos infantiles (Bubbi Boo Channel), cortos (Antes de comer, por ejemplo, ganó el segundo premio del Concurso de cortos de La Mucca y varias nominaciones en el Notodofilmfest) y web series (Los colegas, Jiju TV Series). Ilustrador y animador, entre sus diversas influencias están Quentin Blake, Richard Condie o Jan Svankmajer, es decir, artistas que no siguen las normas y buscan, además de experimentar con diversas herramientas y temáticas, contar historias diferentes.

En la segunda sesión del ciclo, el 4 de enero, los asistentes conocerán el cortometraje de animación La primavera siempre vuelve, el primer trabajo como directora de la jerezana Alicia Núñez Puerto, una pieza "muy del sur" alude su creadora que se inspira en su abuela, una vejeriega que se mudó a Jerez durante la Guerra Civil.

La primavera siempre vuelve nos presenta a la abuela Margara que durante una primavera enseña a sus cuatro nietos a plantar en pequeñas macetas. Tres de ellos deciden abandonar volando la corrala familiar y salir a descubrir mundo. Pasan los años, la abuela envejece, y los que se fueron están presentes a su manera…, pero nunca como los que se quedaron. "Y es que, la distancia no siempre trae consigo un regreso, las personas pueden volver o no, pero la primavera, esa sí, siempre vuelve", se explica en la sinopsis de la obra.

La primavera siempre vuelve está nominado a mejor cortometraje de ficción en los I Premios Carmen de la Academia de Cine Andaluza siendo la única obra de animación dentro de la edición de estos premios. Antes, fue premiado como mejor cortometraje gaditano en Ficsan San Roque 2021, y ha estado nominado tanto en el Festival de Cine de Cabra como en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva recién celebrado. Además, en sólo 6 meses desde su estreno ya cuenta con 3 premios y casi 40 nominaciones en varios festivales nacionales e internacionales.

Su directora estará en El Puerto para presentar la cinta junto a Rafa Caballero, compositor, junto a Tito Alcedo, de la canción original del cortometraje.