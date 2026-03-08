Alexis Ravelo, siempre con nosotros

La última vez que hablé con Alexis Ravelo me prometió que nos veríamos pronto. Me aseguró que iba a tomarse la vida con más calma después del aviso que su cuerpo le había enviado una madrugada oscura y que iba a venirse una semana a la península con Thalia. Me dijo que tenía ganas de participar en la grabación de uno de nuestros caóticos podcast y que iba a aceptar la invitación de Pedro Ingelmo, que había puesto a su disposición su casa de Jerez, para poder conocer con más calma la provincia. Quería que lo llevara a una levantá de atunes, a visitar las bodegas, de tapas por el Cádiz más canalla, que le presentara al Kichi...

Portada del libro.

Mi amistad con Alexis fue uno de estos chispazos que ocurren al toparte con un ser superior. Era imposible no querer a alguien tan grande, en toda la extensión de la palabra. Tras leer La ceguera del cangrejo le envié un correo proponiéndole que participara en nuestro ciclo de novela negra para hablar de su nueva obra, Un tío con una bolsa en la cabeza. La vorágine de la promoción le atrapó y tardó en contestar. Hasta que una tarde mi móvil empezó a sonar repetidamente. Era un número desconocido que llevaba días martilleando. Y yo soy reacio a responderlos. Pero esa vez, y ante la insistencia, hice una excepción. Diga. ¿Pedro? Sí, dígame. Coño Pedro, soy Alexis Ravelo, ¡qué difícil es hablar contigo mi niño! Y así, sin más, tras la primera risa, empecé a quererlo. Era imposible no hacerlo.

El día que llegó al aeropuerto de Sevilla Ingelmo y yo fuimos a recogerlo en mi coche. Los Pedros estábamos tan ilusionados por conocernos al fin en persona que perdimos el ticket del aparcamiento primero y tardamos como media hora en encontrar la salida después. Alexis se descojonaba sentado a mi lado. ¿Llegaremos a tiempo al acto?, nos decía riéndose.

Cádiz nos regaló uno de esos días tormentosos en que llueve de lado durante horas. Lo mejor no fue nuestra conversación ante el público asistente sino lo que vino después. El rato acodados en una barra de un bar irlandés de la plaza de San Francisco en la que hizo gala de una simpatía, una inteligencia y una conversación que todavía hoy nos emociona. También lo hace que Siruela, la editorial que publicó sus últimas novelas, las haya recopilado en un único volumen al que ha puesto por título Las islas negras: Una trilogía canaria, como homenaje a ese archipiélago que adoraba y a un género que manejó como pocos. En él, además de las dos obras ya citadas, también aparece Los nombres prestados, por la que recibió el prestigioso Premio de Novela Café Gijón en 2021. Leer a Ravelo es una experiencia a la que nadie debería renunciar sin un buen motivo.

La mañana del 30 de enero de 2023, una semana después de nuestra última conversación, mi compañera Tamara me envió un whatsapp. Pedro, El Mundo ha publicado que ha muerto Alexis Ravelo. He tardado tres años en poder escribir algo sobre mi amigo. Me prometiste que nos veríamos pronto gordo. Ya te vale.

Novedad: ‘La doble desaparición de Abril del Pino’, un laberinto donde perderse

En vísperas de las fiestas navideñas, la famosa escritora de novela policiaca Abril del Pino desaparece repentinamente. Cuando la policía entra en su lujoso ático frente al madrileño parque del Retiro todo está en orden, pero la hipótesis del secuestro se perfila como la opción más lógica.

Deshaciendo el camino de Abril hasta el momento en que fue vista por última vez, el inspector José Manuel Castillo no tarda en dirigir la mirada hacia la librería Las Palabras Mágicas. Fue allí donde el Rame-Tep, una intrigante sociedad literaria especializada en novela negra, celebró su cena de fin de ciclo anual, e invitó a Abril del Pino a presidirla.

Ambientada en Madrid y Valencia, La doble desaparición de Abril del Pino (Salamandra) es un apasionante enigma literario y un homenaje a la novela clásica de misterio tejida a través de una fascinante incursión en el mundo del libro. Marina Sanmartín se ha convertido con esta novela en una de las más leídas en este 2026.

