Una neumonía obliga a Alejandro Sanz a aplazar la promoción de "#El Disco"

El cantante Alejandro Sanz tuvo que aplazar el inicio de los actos promocionales de su nuevo trabajo debido a una neumonía, según informó la discográfica y confirmó el propio artista en redes sociales.

El cantante se encontró indispuesto durante la mañana y unas horas después le diagnosticaron neumonía en un hospital de Madrid.

Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente las actividades programadas para #ElDisco Los medios, mis fams me esperaban y no hay nada peor q no llegar dnd eres esperado. En unos días estaré al 1000% para #LaGira y entendáis por qué este disco se llama #ElDisco Os quiero pic.twitter.com/8A4lDTrOrF