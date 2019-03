Yellow Claw se une al cartel del Festival Cabo de Plata

El dúo de dj´s holandés Yellow Claw se une al cartel Festival Cabo de Plata, cuya próxima edición se celebrará en Barbate entre los días 25 y 27 de julio, en su aspiración por ampliar su espacio dedicado a la música electrónica de alto nivel.

Yellow Claw es el último reclamo de una cita que contará también con atractivos como Orishas, Pendulum Dj Set, La M.O.D.A.,General Levy, Ise & Dodosound, La Pegatina, Bad Gyal, Rels B y DonPatricio, entre otros.

Formado por Jim Aasgier (Jim Taihuttu) y Nizzle (Nils Rondhuis), fundadores del sello discografico Barong Family, Yellow Claw propone una personal mezcla donde tienen cabida una amplia gama de géneros incluyendo elementos del trap, hip hop, dubstep, big room house, hardstyle y moombahton...

Temas como Light Years con Rochelle, City On Lockdown con Lil Debbie, Good Day con DJ Snake & Elliphant y Hold On To Me con GTA son algunos de sus más conocidos hits a los que ahora se suman los temas de su nuevo trabajo, Danger Days.

Además, esta cita en Cabo de Plata será la única oportunidad de ver a estos dj´s en directo en España ya que tras su actuación se marcharán a EEUU a continuar con el rodaje de una película en la que participan.