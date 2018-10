El XVI Festival de Música se abre a nuevos espacios y a una mirada "mediterránea"

Tras una edición de inspiración "atlántica", el XVI Festival de Música Española se celebrará con el Mediterráneo y la apertura al exterior como principales referencias, "con la presencia de la obra de autores franceses, como Claude Debussy o Bizet, o de italianos de Nápoles, algunos de ellos estrechamente vinculados a Cádiz, como Saverio Mercadante", explicaba esta mañana el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez. El responsable del encuentro, Manuel Ferrand, corroboró esta idea tomando como referencia "un elemento tan asociado a la arquitectura gaditana como sus torres mirador o el nombre de un gaditano como Javier Ruibal, que une influencias autóctonas, francesas y del Magred".

El artista portuense formará parte del medio centenar de propuestas que el Festival de Música Española reunirá durante casi un mes: desde el 9 de noviembre hasta el 2 de diciembre, cuando Accademia del Piacere lleve al Teatro Falla Il Gran Teatro del Mundo , su acercamiento a los inicios de la ópera.

"Año tras año -apuntó-, vemos cómo este es un festival que se consolida, y que se ha convertido en referente por la cantidad de estrenos que presenta". En su intervención en la presentación del festival -donde estuvo acompañado por el director del mismo, Manuel Ferrand, y por dos de las participantes en el encuentro: la violista Isabel Villanueva y la compositora Dolores Serrano Cueto-, el consejero de Cultura destacó también el ejercicio de "puesta en valor y uso de espacios singulares" que supone el encuentro. Así, esta XVI edición estará presente en un total de 26 espacios de toda la provincia, en emplazamientos que van desde teatros principales, como el Falla o el Villamarta, hasta espacios al aire libre o locales como el Café de Levante, Pay Pay o Cambalache (Músicas de noche) o de carácter histórico, como la Casa Pinillos o la Santa Cueva (Yago Mahúgo, Fortepiano).

Este año, además, el festival estrenará escenarios singulares. Por una lado, la Torre Tavira no sólo sirve como metáfora e imagen del cartel actual, sino que el edificio acogerá al Ensemble Eutherpe: un quinteto de viento que interpretará piezas de música de cámara contemporánea, con obras de Manuel Castillo, Eugène Bozza o del húngaro György Ligeti -autor conocido para el gran público por haber puesto música a varias producciones de Kubrick: El Resplandor, 2001 y Eyes Wide Shut-.

Por otro lado, el Museo el Dique en Puerto Real será protagonista de una jornada entera bajo el paraguas del Festival de Música Española: una especie de "festival dentro del festival" -según palabras de Manuel Ferrand- que se desarrollará el próximo 18 de noviembre en el museo y sitios históricos del antiguo astillero de Matagorda. Así, formaciones como Giralda Brass (quinteto de viento metal), Ensemble Eutherpe (quinteto de viento madera), borealis (Cuarteto de cuerdas), Meraki Sax Quartet (cuarteto de saxofones), Ágora Lab (música histórica para orquestina) o A tempo (orquesta de pulso y púa) se darán cita en un escenario inusual, de corte industrial.

El consejero de Cultura quiso destacar también la importancia que tienen en esta cita la presencia de orquestas institucionales (Orquesta de Córdoba, Sinfónica de Sevilla, Filarmónica de Málaga, Ciudad de Granada), así como la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía, que presentará el 16 de noviembre en el Teatro Falla su FlamencoLorquiano.

"Cada vez más, el Festival de Música Española incluye a un mayor catálogo de músicas contemporáneas, incluyendo jazz, pop, rock... En este sentido, destacaría la colaboración con el Monkey Week, que llevará al Muñoz Seca una de sus producciones -indicaba al respecto Manuel Ferrand-. Pero tampoco perdemos de vista qué parte de nuestro patrimonio podemos recuperar o destacar. Por ejemplo, la Ópera de Cámara de Sevilla lleva al Villamarta de Jerez la obra El último hechicero, de una compositora del siglo XIX, Michelle Pauline Viardot García, cuya obras se está ahora poniendo en valor, y que el teatro Villamarta acoge en una recreación escénica llena de sorpresas".

El Festival de Música Española fue consciente, casi desde su inicio, de la necesidad de guardar un espacio que acogiera las composiciones firmadas por mujeres: el espacio en el que la visibilidad femenina es más reducido dentro de la música. Así, el Taller de Mujeres Compositoras, en funcionamiento desde 2005, celebra una nueva edición dedicada a los Archipiélagos: "En la que yo me he mantenido fiel al Atlántico, pese al tema genérico Mediterráneo -señalaba una de sus responsables, Dolores Serrano Cueto-, porque no puede escapar de la influencia de Falla". El trabajo de este taller supondrá el estreno absoluto de doce piezas de autoras de otras tantas mujeres que serán interpretadas por el Trío Arbós, en el Palacio de Congresos.

En la cita de este año tienen además huecos intérpretes tan diferentes como Rocío Márquez, Roberta Mameli o Nora Norman, procedentes de campos como el flamenco, la lírica o el blues, y formaciones que se han convertido en un referente al respecto, como Almaclara.

En la presentación del encuentro estaba también Isabel Villanueva violista colaboradora de la Orquesta Joven de Andalucía que declaró formar parte de "esa generación de jóvenes músicos que hace diez años tuvo que irse", pero que han vuelto "llenos de experiencia e ilusión". Bajo la dirección de Michael Thomas, Villanueva será la encargada de ejecutar el concierto inaugural del festival, el próximo 9 de noviembre en el Auditorio del Palacio de Congresos, con obras de Antón García Abril y de Georges Bizet. Además, Isabel Villanueva actuará en un dúo con piano junto a Moisés Sánchez: ambos acudirán al Teatro del Títere de la Tía Norica para interpretar Raíces, una propuesta que incluye piezas de Manuel de Falla, Enrique Granados, Mauricio Sotelo, Efren Zimbalist y Federico García Lorca.

El Festival de Música Española está organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y cuenta con el patrocinio y la colaboración de numerosas entidades públicas y privadas, como el INAEM del Ministerio de Cultura, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz (que, además de distintos emplazamientos, aporta en esta edición un montante de casi 57.000 euros), la Diputación Provincial, Universidad de Cádiz, Fundación SGAE, Fundación Cajasol o Diario de Cádiz.