El dj Wally López y el grupo The Electric Alley actuarán durante la SailGP en Cádiz

El programa de actividades que acompañará al evento deportivo de la SailGP, que se celebra en la capital gaditana del 23 al 25 de septiembre, comienza a desvelar sus primeros nombres. Así, si el pasado mes de julio, los concejales de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla y José Ramón Paéz, respectivamente, avanzaban que la oferta para esos días incluiría flamenco, Carnaval, conciertos y sesión de dj, hoy ya conocemos la presencia de uno de los precursores del house en España, Wally López, y el grupo de rock gaditano The Electric Alley.

De esta forma, el numeroso público nacional e internacional que se espera en la ciudad en esta cita con los grandes veleros podrá disfrutar el 23 de septiembre en la plaza de San Antonio del potentísimo directo de la banda integrada por Jaime Moreno, Nando Perfumo, Rafa Benítez y Sergio Reyes.

Con tres álbumes a sus espaldas –Turning Wheels, Get Electrified!, Backward States of Society– el grupo de rock gaditano se ha convertido en un referente, no ya de la escena andaluza, sino del panorama nacional. The Electric Alley lleva ya una década en la carretera y nueve años lo separan de su primera publicación con la que firmaron un brillante debut que ha sido ratificado con sus dos trabajos siguientes y con unas maratonianas giras tanto nacionales como internacionales.

Al día siguiente de la actuación de los gaditanos en el programa de la SailGP, el 24 de septiembre, se subirá a las tablas instaladas para la ocasión en la céntrica plaza uno de los dj´s y productores musicales más reputados de la historia de la escena española, Wally López.

El artista madrileño –parapetado tras unas gafas siempre de llamativos colores como seña de identidad– es una figura mundial que, entre otros reconocimientos, posee el Dj Award y el Deejaymag al mejor remix del año por el Just a little more love que hizo para David Guetta y con el que las carreras de ambos artistas dieron un auténtico giro. Un tema que abrió el conocido desfile de Victoria Secret en Nueva York, y consiguió ser la canción Top of the pop en Inglaterra.

Son también conocidas sus colaboraciones y remixes para artistas como Tiësto, Dirty Vegas, Enigma, Santana, Bob Sinclar, Light House Family, Ricky Martin, además de ser telonero en la gira española de Madona de 2008.

No es la primera vez que Wally López actúa en Cádiz, de hecho, en 2013 logró reunir a cerca de 20.000 personas en la playa Victoria durante un concierto de Maxima FM.