Virginia Melgar, la actriz gaditana de la compañía La Cubana

“Ilusionada”, besando la escena “como el Papa” y “con muchas ganas” de que empiece el espectáculo, la actriz gaditana Virginia Melgar llega al Gran Teatro Falla con la compañía La Cubana.

La actriz relata que fue “hace unos 8 años” cuando entró por primera vez en contacto con la formación teatral “durante un curso que ellos organizaban y en el que tuve la suerte de participar”.

La experiencia “no pudo ser mejor” por lo que dio “saltos de alegría” cuando desde La Cubana se pusieron en contacto con ella para participar en Adiós Arturo. “Y la experiencia está siendo estupenda, yo estoy encantada con ellos, es una compañía en la que se trabaja mucho pero todo se hace con mucho amor, con mucho cariño y con un respeto y amor grandísimo por el teatro que, además, es lo que a mí me apasiona de verdad”.

De hecho, Melgart siempre tuvo claro que quería ser actriz “y estar en las tablas”. Así, con 18 años dejó su Cádiz natal para ir a Córdoba a estudiar Arte Dramático “y cuando terminé fui enganchando trabajos fuera y ya no volví para mi tierra”, explica la intérprete que ha vivido “12 años en Barcelona” y también “un periodo de tiempo en Madrid”.

“He hecho mucho clown, de hecho tengo mis espectáculos en solitarios enfocados por ahí, también he estado en Payasos sin Fronteras en lugares como Kosovo y en muchas ciudades de Oriente Medio, y bueno en España he hecho algo de cine, publicidad, esas cosas, pero lo que realmente me mueve y me apasiona es el escenario”, confiesa la artista que en Adiós Arturo se mete en la piel “de seis personajes diferentes” aunque siente una especial debilidad “por Lupita, una chica mexicana que ya conocerán los que vengan a vernos...”, invita.