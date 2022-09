El Teatro Falla abre temporada de la mano de Juan Diego Botto y Lorca

La obra se apoya en muchos textos poéticos y teatrales de Lorca pero también, y sobre todo, en sus charlas, conferencias y entrevistas: “De esa manera accedemos al Lorca quizá menos retratado, el menos narrado, el menos conocido. Como todo lo escrito por Juan Diego Botto esta pieza no elude el compromiso, la emoción y el humor y como todo lo dirigido por Sergio Peris-Mencheta la función no elude el dinamismo, el juego y lo lúdico”.

No es ningún descubrimiento decir que Lorca fue uno de nuestros autores más visionarios . La mezcla de sabiduría popular y culta, de lenguaje cercano y a la vez poético, de compromiso social y político con arraigo a la tierra y a las tradiciones, de innovación y tradición convierten a Federico García Lorca en un poeta, en un autor que siempre merece la pena revisar porque siempre tiene algo que aportarnos. Pero quizá su profundo conocimiento del ser humano, de los secretos del corazón de hombres y mujeres es lo que mantiene su teatro y su poesía tan cercana y eterna.

Una noche sin Luna es una pieza conmovedora y sorprendente que nos habla de Lorca desde una sensibilidad del siglo XXI, como si el propio Federico estuviera entre nosotros . Una noche sin Luna es una obra en la que nos acercamos a los aspectos menos conocidos de la vida y la obra de Federico García Lorca, según la promoción de la pieza: “El viaje que plantea la función no es un viaje arqueológico sino una forma de conocer a través de su obra nuestra propia realidad. De esta manera la obra se convierte en una pieza viva, atrevida y dinámica en la que la palabra de Lorca, su vida y su mundo, sirven de espejo del nuestro”.

Un función más para The Hole X

El espectáculo The Hole X ha ampliado una función más sus representaciones de la próxima semana en el Teatro Falla. Así, ha salido a la venta una nueva función el domingo 18 de septiembre a las 21.30 horas. Este show, que se mueve entre el teatro, el burlesque y el cabaret y que destaca por su espíritu provocador y su humor irreverente, con el gaditano Álex O’Dogherty como maestro de ceremonias, podrá disfrutarse en el Gran Teatro Falla en varias sesiones entre los próximos 15 y el 18 de septiembre.

En concreto habrá un total de siete funciones en el Falla: el jueves 15 a las 20.00 horas, doble sesión el viernes 16 y el sábado 17 a las 18.00 y a las 22.00 horas y el domingo 18 a las 17.30, más la nueva sesión de las 21.30 horas. Las entradas continúan a la venta en la web de Bacantix y desde las 10.30 del martes también en las taquillas del coliseo gaditano. El espectáculo The Hole nació en 2011 fruto de la colaboración entre LetsGo, Yllana y Paco León. La compañía celebra su décimo aniversario con una vuelta a los orígenes en The Hole X, rescatando la esencia del original con los números más impresionantes y los personajes más icónicos de las tres ediciones.