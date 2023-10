El South Series entrega su premio a Luis Zahera con el dolor por el accidente mortal sucedido en Cádiz

Entre el dolor y la euforia, como la vida misma porque la realidad siempre supera a la ficción, ha balanceado la temperatura de la entrega del Premio Homenaje a Mejor Actor que ha recibido esta noche de lunes 9 de octubre Luis Zahera en el Palacio de Congresos de Cádiz.

Un pequeño acto, discreto pero repleto de cariño, que ha antecedido a la proyección de la serie cómica Serrines, madera de actor, ha celebrado a un actor todoterreno, carismático y fascinante, que ha recogido el galardón de manos del no menos querido Antonio Resines. Pero antes, antes de que el público explotara en aplausos, antes de que el respetable jaleara a entregador y receptor, y que el galardonado recordara (con no muy buena memoria para los números, todo sea dicho) que "hace 25 años" vino por primera vez a Cádiz “para rodar Alatriste” (se grabó en 2005), la sesión se abría con un respetuoso minuto de silencio al que invitaba el director del South International Series Festival.

“South Series ha venido a Cádiz no para estar sino para ser parte de la ciudad. Y como ya somos parte de ella compartimos su dolor, especialmente, el de los familiares y amigos de las víctimas, y por eso hemos suspendido la alfombra roja y les animo a ponerse en pie para guardar un minuto de silencio”, ha empatizado Joan Álvarez seguido de todo el auditorio de la antigua Fábrica de Tabacos que, respetuoso, ha callado en señal de duelo por las tres víctimas mortales, los heridos y los familiares de todas estas personas cuyos destinos se han cruzado a principios de esta tarde con un autobús fuera de control en la avenida de las Cortes de Cádiz.

Dolor que, como ha dicho Antonio Resines, también compartía el equipo de Serrines, madera de actor pero “hay que seguir”. Y con el show must go on a hierro en sus carnes, el veterano actor ha pasado a bromear con que ya no iba a venir más a Cádiz. “Ah... ¿Que el premio no es para mí...?”.

Las risas no se han hecho esperar, ni el caluroso recibimiento a Resines y al homenajeado, por supuesto, Luis Zahera, más de 40 series en su currículum –Vivir sin permiso, La Zona, Entrevías, cuya tercera temporada se ha presentado estos días en Cádiz..– y dos Premios Goya.

“Estoy sorprendido y agradecido de estar en esta maravilla que es Cádiz y en la primera edición de este festival. Lo que espero es que, cuando tenga más canas, vayan viniendo papeles menos terribles pero el problema no es que me encasillen, el problema es trabajar”, apuntaba el intérprete gallego antes de desearle “lo mejor” a Cádiz y al South y alzar la estatuilla con el luminoso símbolo del festival hasta hacer un alarde de equilibrios con la cabeza. El equilibrio. La euforia y la tragedia. La vida misma.