La admiración mutua que se profesan los músicos Silvia Pérez Cruz y Marco Mezquida son el basamento de este proyecto conjunto, de esta conversación musical heterogénea, sorprendente, profunda, que este viernes 15 de noviembre llega al Gran Teatro Falla para erigirse como propuesta principal de la presente jornada del XVII Festival de Música Española de Cádiz.

Esta conversación “íntima” entre sus respectivos lenguajes musicales, como han tildado su propuesta la cantante y el pianista en innumerables ocasiones, comenzó hace ya más de un año, exactamente en julio de 2018 en Girona, y a partir de ahí ha recorrido diferentes escenarios de nuestro país con un rotundo éxito.

“Una inyección de música pura” en la que solo se someten al mandato de dejarla fluir, como declararon a la agencia Efe el mes pasado, es la definición que escogen para denominar a un concierto que, prometen, nunca es igual uno que otro porque la música fluye al estilo de las antiguas jam session de jazz, en la que los intérpretes tocan y cantan “contándose cosas”.

Con todo, y con la experiencia de recitales anteriores, parece que podemos asegurar que durante el recital en Cádiz el público podrá escuchar temas como My Funny Valentine, de Roger & Hart; Vestida de nit, de Càstor Pérez y Glòria Cruz, padre y madre de Silvia Pérez Cruz; Barco negro, de Caco Velha, Piratini y David Mourau Ferreira; The Sound of Silence, de Paul Simon o La llorona.

Fue precisamente My Funny Valentine el tema que unió a Pérez Cruz y Mezquida ya que el pianista estaba tocando la pieza al piano en casa de unos amigos mientras que la cantante empezó a entonarla “bajito” sin saber que él la escuchaba. “No sabía que sabías ese secreto. Siento que me has esperado, que sabes guardar muy bien un secreto”, decía Pérez Cruz según rezaba en el programa de mano de la actuación del pasado 11 de diciembre en el Palau de la Música de Barcelona.

Además de la actuación, que comenzará a las 20.00 horas, de estos dos grandes músicos en el Gran Teatro Falla, organizada por el Ayuntamiento de Cádiz como aportación al Festival de la Junta de Andalucía, el programa del Festival de Música Española de Cádiz Manuel de Falla también acoge esta noche de viernes la actuación de Andrés Herrera Pájaro en el café teatro Pay Pay dentro del ciclo Músicas de Noche.

El músico sevillano, guitarrista ineludible de la escena rockera de su ciudad (Dulce Venganza, Pata Negra, Kiko Veneno, Silvio), presentará su último trabajo, Gran Poder, que ejemplifica como, con toda naturalidad, se puede rendir pleitesía a Elvis y a la Virgen de la Macarena el mismo día y a la misma hora.

Acompañado del guitarrista Raúl Fernández, el cantante y también guitarrista pondrá en escena para el público gaditano esas estampas fronterizas enormemente sugerentes que son Corre, Chacal, Corre, Rayo Mortal, Tangos del Mentidor, El Tabernario, Lágrimas de Plata, Yo Fui Johnny Thunders o la recuperación de ese tan necesario A galopar de Alberti que hizo inmortal Paco Ibáñez.