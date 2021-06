Con mayor bagaje, varias enseñanzas interiorizadas tras esta pandemia y la misma energía a la que tiene acostumbrado a su público, Rosario Flores pisa fuerte el escenario con su Te lo digo todo y no te digo ná. Con este lema tan nuestro, tan sureño, la hija menor de Lola Flores será la encargada de inaugurar el próximo 26 de junio el festival Bahía Sound, en Bahía Sur, con su nuevo disco bajo el brazo. “Todo un honor hacerlo en la tierra de Camarón”, se rinde.

–Un poquito más especial que otros sitio sí que es...

–Imagínate... Cantar ahora en casa porque desde hace dos o o tres años estoy viviendo ahí cerquita. La provincia de Cádiz es el lugar que he elegido para estar, el lugar donde se está criando también mi hijo, la provincia donde nació mi madre... Sólo te puede asegurar que será una noche mágica, muy especial y vengo con un banda de gran arte y un disco que está hecho para disfrutarlo en el directo. ¡Así que animarse y venirse!

–El disco es bien enérgico, ¿de dónde sale toda esa explosión suya sobre escena?

–Pues yo creo que eso se lleva dentro. Ni lo busco ni creo que eso se pueda hacer. Es la misma energía que siento, que me enriquece, la que devuelvo a la gente en forma de cante o de baile y creo que eso se contagia. De hecho, es la misma energía que yo vi en mi casa, porque con unos padres como los míos en una casa como la mía uno tenía que salir cantando o bailando con tanto arte que había. Estoy orgullosa de dónde vengo, de mi raza, de mi sangre, de mi familia.

–Vuelve a la escena tras un parón, ¿por qué lo hizo?, ¿lo necesitaba?

–La verdad es que sí. Cuando mi disco Gloria a ti estuve sin parar de trabajar tres o cuatro años seguidos así que necesitaba un descanso. Necesitaba renovarme un poquito, renovar mi música, incluir sonidos con los que nunca hubiera trabajado antes y por eso he colaborado en este disco con profesionales con los que nunca lo había hecho antes como Juan Magan, que me ha hecho una rumba electrónica calentita, calentita; Amparanoia que me ha hecho un tema reggae maravilloso, y con programadores con los que tampoco había contado nunca y con los que he conseguido un sonido renovado y un conjunto de canciones donde caben temas para ponerte alegres y también para momentos más tristes. Para todos los momentos, para todos los palos.

Mi palabra favorita AMOR: Como apoyo a la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española, algunos artistas han querido sumarse aportando también su palabra favorita de nuestro idioma. Rosario Flores, que pasa parte del año viviendo en la provincia de Cádiz, no ha dudado en sumarse a la campaña y aportar su palabra preferida: “A lo mejor te lo han dicho ya, pero es que mi palabra es amor, porque creo que sin amor no hay nada, no hay vida... Es la fuente de energía... Aunque también energía sería una buena palabra... Pero me quedo con amor”.

–Ha nombrado a algunos de sus nuevos colaboradores. Yo le voy a preguntar por alguno más. ¿Qué me dice de Drexler?

–Pues que Jorge y yo nos conocemos de hace mucho tiempo y ya me hizo en tiempos canciones como Agua y sal y Rosa y miel... Siempre me ha gustado mucho sus cosas y tenía muchas ganas de volver a trabajar con él. Y yo tenía ya la canción, la melodía, pero era una melodía complicada y no tenía la letra, así que pensé en Jorge, se la presenté y le encantó, así que me ha hecho esta pedazo de letra, Nuevo para los dos, con un groove tan bueno.

–¿Y con Vanesa Martín?

–Pues es verdad que las canciones vienen a ti y eso es lo que ha ocurrido con La vida es otra cosa, que sale de una experiencia que tuvimos las dos... Eso es lo bueno de la música, que nunca sabes qué te espera ni qué te traerá y fíjate La voz kids me ha traído una gran amistad con Vanesa y con ella esta canción.

–También la música le sirve para plasmar sus emociones... Y me estoy refiriendo a ‘Tienes que vivir’ dedicada a su amigo Antonio Carmona en un momento difícil

–Totalmente... Esta canción surgió porque se me partió el corazón cuando vi a Antonio en coma. Me quedé en shock al verlo así y cuando llegué a casa me puse a escribir y me salió esa letra y esa melodía. Y, después, con todo lo que nos ha pasado, tanta gente en el hospital, con familiares malitos, pues creo que también ha conectado esa emoción mía con esas emociones que han vivido, lamentablemente, tantas personas.

–¿Y cómo se sube una al escenario después del añito que hemos pasado?

–Con unas ganas que no te puedes imaginar... Llevaba un año y medio sin subirme al escenario y hace poco hice la primera actuación en Pedralbes con las canciones nuevas y te aseguro que fue impresionante. La gente tiene ganas de música, de bailar, de todo... Hemos estado tan calladitos, y la música es tan buena para el alma...

–¿Cómo lo pasó usted?

–Pues asustada, con miedo pero intentando sacar las cosas buenas de tantas cosas malas. Y he salido de esto deseando que cambiemos nuestra conciencia, que cuidemos nuestro planeta y ojalá nos hayamos dado todos cuenta que no somos dioses sino que somos parte de la naturaleza.

–¿En qué ha cambiado y en qué sigue igual la Rosario de ‘De ley’ de la Rosario de ‘Te lo digo todo y no te digo na’?

–Pues mira, permanece todo y todo ha cambiado, a la vez. Creo que sigo teniendo la misma fuerza que al principio, que sigo siendo la misma artista, que sigo disfrutando mucho de la vida. Quizás no con el mismo ímpetu que hace 20 años pero ahora disfruta más de las pequeñas cosas, de la familia, de los niños... No sé, será la naturaleza... La madurez creo que me ha dado más sabiduría, sí, yo creo que ahora soy más sabia.