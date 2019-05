Doble propuesta musical para la noche del sábado en El Pelícano, que acoge al estimulante músico Ramón Mirabet, con los temas de su último disco, Begin again, y a la poderosa formación Wineson, que viene con su exitoso primer single, Daisy, como aval.

Ramon Mirabet lleva años forjándose una carrera musical en la escena nacional, pero no fue hasta 2016 cuando se dio a conocer en todo el país gracias a su participación como compositor y cantante de la banda sonora de la campaña de verano de Estrella Damm con su canción Those little things, desde entonces la carrera del artista ha sido propulsada y se ha afianzado como una de las voces más reconocidas del panorama nacional.

El 21 de octubre de 2017 cerraba en El Poble Espanyol de Barcelona una gira de más de 18 meses que le llevo por todos los rincones de su Cataluña natal, Madrid, el Sonorama de La Ribera del Duero y Asturias.Tras esta experiencia y tomarse un tiempo para viajar, cargar batería y componer un repertorio nuevo, el artista, que esta primavera ha estado en el Festival Mil·leni de Barcelona, en el SanSan de Benicassim y en el Mallorca Live Festival, encara su gira andaluza con paradas en Sevilla, Málaga y Cádiz, regresando a la escena con Begin again.

A este nuevo compacto le han precedido HappyDays, en 2013 y Home is where the heart is, en 2016. Además, Mirabet ha atesorado reconocimientos como el premio Continuará de RTVE en 2015 y el de Artista Revelación del año 2016 en los premios ARC, antes, en una de sus estancias en París, también fue concursante del famoso talent show de la televisión francesa Nouvelle Star, aunque esta experiencia no le hizo separarse del ambiente de la bohemia y de tocar en la calle, además de conseguir ahorrar para financiarse aquel primer disco.

La otra propuesta musical de la noche de sábado en El Pelícano es la de Wineson, un nuevo proyecto que nace desde la breve carrera en solitario de su cantante Luke Wineson (voz y guitarra) que une fuerzas con Guillermo de Leon ( batería), Javier Echávarri ( guitarra) y John Sea Rizo ( Bajo y voz) para dar vida a esta propuesta.

Tras el éxito de su primer single, Daisy, que empezó a sonar en Europa Fm Cataluña a los pocos días de su lanzamiento, la formación ha alcanzado a miles de oyentes. Esto ha dado pie a que ve la luz su EP Malbec compuesto por cuatro temas con estribillos pegadizos e himnos comerciales sin olvidar sus sonidos cañeros donde hablan sobre los sueños y sobre la actual sociedad frustrada de nuestro siglo.