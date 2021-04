Pilar la Gineta estrena repertorio para su cita con Serendipia

Con el cante de Cádiz en la masa de la sangre, Pilar Sierra, Pilar La Gineta, sobrenombre con el que también se conocía a su abuela, hermana de los artistas Pablito y Jineto, es una incansable trabajadora y buscadora de soníos negros. Una cantaora también hecha a sí misma que este sábado 10 de abril demostrará su buen hacer con un recital en la Sala Serendipia.

"El flamenco es mi vida. Yo sin esto me moriría de pena, es que no sabría vivir porque no conozco otra manera de sentir", explica la artista que como muchos otros compañeros está llevando "como mejor se puede" el frenazo de las actuaciones por la emergencia sanitaria fruto de la pandemia por Covid-19. "No hemos podido hacer apenas nada desde que comenzó todo esto pero no sólo la gente del flamenco sino la cultura en general. Todos los artistas de diferentes estilos están pasando muchas fatigas porque hay muchas familias que comen de la cultura y nos tienen a todos olvidados", acierta.

Afortunadamente, este sábado, Pilar la Gineta tiene una cita a las 13.30 horas en la sala situada en Extramuros (las entradas ya están a la venta) donde estará acompañada por la guitarra de Andrés Martínez, la percusión de Edu Gómez y dos colaboraciones "de lujo". "Viene el gran bailaor Eduardo Guerrero y mi sobrina, Macarena la Negra, con la que voy a hacer unos temitas que no he hecho nunca y creo que va a ser muy especial".

Especial como el repertorio que Pilar ha preparado para la ocasión. "Realmente, es que voy a hacer cositas que nunca he hecho, como el tema Tres puñales en cuplé por bulerías, que nunca lo he cantado yo", explica sobre un repertorio donde no faltarán zambras, soleá de Cádiz, mineras y bulerías.