–¿Ganitas de Sur?

–¡Hombre, tú verás...! Claro que hay ganas. Yo los últimos veranos suelo bajar por allí a Barbate, a Vejer, al Palmar, y este año todavía no he bajado así que con el Cabo me voy a desquitar.

–¿Qué aporta a su proyecto las citas con los festivales?

–Te aporta visibilidad porque, al final, son carteles que están todo el año rulando y que tienen cierta publicidad extra de la que puede tener un concierto en sala. Y luego, para nosotros, es poner en marcha un formato diferente al que tenemos en sala, un directo corto, de 50 minutos, más enérgico, más arriba, más bailable, más disfrutón. También creo que hay gente que no se anima a pagar una entrada para ver a un solo artista y en los festivales descubre mucha música y a artistas que no conocían.

–¿Revierte, entonces, luego en el número de público de los conciertos en sala?

–Sí, se nota bastante. Nosotros lo hemos estado notando en los últimos años desde que estamos participando en este tipo de eventos más masivos. Al final, este tipo de eventos te hacen crecer.

–Cuénteme más de ese formato festival de Muerdo

–Pues es un show basado, básicamente, en el ska, el reggae y la música latina. Llevamos una sección de vientos y, bueno, con una formación amplia, siete músicos sobre el escenario, y con un directo bastante enérgico y que va in crescendo en el escenario.

–Estamos ante la segunda vuelta de ‘La mano en el fuego’, ¿qué ha supuesto este trabajo?

–Es un disco que tiene una producción diferente a los anteriores, una producción un poco más comercial, y lo que nos ha demostrado es que las canciones sobreviven a cualquier tipo de producción, algo que es muy bueno. Creo que hemos ampliado el target de público, sonamos en medios más generalistas y, al ser el primer disco con Warner, se ha notado que hemos podido trabajar con un equipo humano con más experiencia y con la posibilidad de llegar a sitios que antes no llegábamos. Pero no lo considero un salto, sino como otro pasito más.

–Quizás, ‘Viento Sur’, su disco anterior, sí supuso un salto, ¿no?

–Sin duda. Creo que con Viento Sur hubo un antes y un después pero, más que por el disco en sí, por el momento. Creo que en toda carrera existe ese momento donde se acumula el trabajo hecho y se te empieza a tomar más en serio.

–Nombraba antes a Warner, ¿trabajar con una multinacional era lo que esperaba?

–Yo es que estoy muy contento con la gente con la que trabajo. A veces miramos a las compañías discográficas como entes abstractos pero con quien curramos es con personas, y tengo la suerte de que la gente con la que curro en Warner es gente de puta madre y que le gusta el proyecto, que lo entiende y que me respeta.

–¿Qué queda del Muerdo de ‘Flores entre el acero’?

–Es el mismo. Tú te pones a escuchar ese disco y más allá de la falta de calidad técnica que pueda tener o que estaba todo hecho con mucha intuición y poca experiencia, analizas el disco y contiene todo lo que contiene Viento Sur o La mano en el fuego. Un disco ecléctico, con letras que hablan sobre la realidad y el crecimiento personal. Yo creo que mis discos son parecidos entre sí en ese sentido, discos sin etiquetas y sin censura.

–¿Y Pascual? ¿Es el mismo?

–Pues cada vez hay más Pascual dentro de Muerdo. Sí que en cada disco hay alguna canción, como La mano en el fuego en éste, dura o densa y yo creo que Pascual se trasluce más en esas pinceladas que en los temas más positivos, que siempre están. Creo que Pascual trasluce más en esa pequeña oscuridad.

–Su concepción de la música es muy abierta, ¿qué opina de la apropiación cultural?

–Me parece que es un concepto que no tiene sentido porque la cultura está en constante movimiento. El folklore de los pueblos, por ejemplo, no se entiende si no hay ida y vuelta, y vosotros que sois de Cádiz pues lo sabéis mejor que nadie. No hay que ser gitano para cantar flamenco, ni latinoamericano para cantar chacareras. Yo creo que la música está viva y mientras uno la sienta y la transforme a su manera, bien está. No siento que me apropio por hacer música latina siendo de Murcia. Yo creo que ese concepto de apropiación cultural viene, por una parte, de una gente que no quiere perder su trabajo, ciertos músicos y ciertas promotoras que sí que se han apropiado de un género, de un circuito y de un mercado y obviamente no quieren que le vengan a tocar lo suyo y, por otra, de gente muy purista y moralista y yo detesto los purismos y moralismos.

–Nuevo disco para...

–Pues ahora es que tenemos un proyecto muy ambicioso que es el de grabar un disco a lo largo de un viaje por todo el sur del contienente americano e irnos con el estudio móvil y grabar allí mucho folklore y luego venir aquí e incorporarle electrónica, al mismo tiempo que lo documentamos todo audiovisualmente. Es un proyecto que requiere de tiempo y dinero para prepararlo así que probablemente esta vez van a pasar 3 añitos en vez de 2 como hasta ahora.... Calculo que para principios de 2021 estará listo.