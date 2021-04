Los 'Orígenes' de Rocío Jurado en un doble disco a partir del 30 de abril

Las primeras grabaciones de la internacional chipionera Rocío Jurado han sido rescatadas en la serie Orígenes que publicará el 30 de abril un doble CD con esos primigenios temas de la más grande antes de que se consolidara como estrella de la canción española en los años 70 y 80 del siglo pasado.

Así, esta propuesta reúne la discografía que la artista desarrolló en Columbia y donde se identifican ya los cimientos de su posterior éxitos. Discos que arrancan en 1967 amparados en el éxito de la película de Rafael J. Salvia Proceso a una estrella, cuya banda sonora permitió a la Jurado grabar su primer LP aunque con temas clásicos como Tatuaje y Ojos verdes.

Hay que recordar que animada por la victoria en un concurso radiofónico en 1959, la gaditana se fue a Madrid con su madre a hacer carrera como artista. Y ya estaba a punto de tomar el tren de regreso a Andalucía cuando la casualidad la puso en el camino de Pastora Imperio, que la incorporaría al coro flamenco de su tablao El Duende, donde dio palmas e hizo coros para figuras como Manolo Caracol o Antonio Mairena. Después llegaría su primer contrato serio -un trabajo con Manolo Escolar en la película Los guerrilleros- para después recorrer los escenarios de media España con la compañía de El Príncipe Gitano y Manolo Escobar y, posteriormente, crear la suya propia.

Tras la primera experiencia discográfica llegó en 1969 el disco de título homónimo más entroncado con sus raíces flamencas y en el 71, repitiendo el título Rocío Jurado, ya caminaría en la senda (la de la balada española) que luego la encumbraría pues junto a Un clavel, la canción de Juan Solano que la destaca como la sucesora de las grandes de antaño, hay atrevimientos como ese Amor gitano de José Feliciano o Con los brazos cruzados, del argentino Leo Dan.

Como escribe el periodista José Ramón Pardo en el libreto que acompaña el lanzamiento, esa evolución se constata por completo en el siguiente álbum, Soy de España (1973), donde tiene ya compositores, arreglistas y productores traídos del mundo pop para conjugar así todos los vértices de la música que España, y Rocío Jurado, iban a dar al mundo.

Esos cuatro álbumes, todos esos Orígenes, están recopilados en este doble compacto que indagan en los primeros pasos de una artista inolvidable cuya luz se apagó a primeros de junio hace 15 años.

Las canciones

En el primer compacto de este Orígenes: Rocío Jurado se encuentran temas como ¡Ay, España mía!, La rosa y el viento, Carcelera, Ojos verdes, Te lo juro yo, No me llames Dolores, Tatuaje, Coplas del almendro, Mi amigo, No sé… por qué, Quisiera decir, ¡no!, Rocieras del Rocío, ¡Decir Sevilla…!, Alegrías de la Macarrona, ¡Dolo…o…res!, Moreno y bien parecío, Tengo miedo, Tientos de la luna clara, Oliva el pan, panadera y Como si fuera pecado.

El segundo compacto está formado por las canciones Un clavel, Amor gitano, Ten cuidado, Del cielo cayó una rosa, Con los brazos cruzados, Te quiero… ¡y quiero!, Con ruedas de molino, Castañas, Cinco corazones verdes, Cuchillo y espada, Soy de España, Tus cinco toritos negros, Mi orgullo, Tanta mentira, Te di mi corazón, Por la cuesta de la ermita, Tres momentos de amor, Mucho, Vamos a dejarlo así y Nana para el hijo que nos ha de nacer.