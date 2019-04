El Festival No Sin Música, que este año se traslada al mes de agosto, ya tiene su programación completa con las incorporaciones de artistas como Carlos Tarque, Largartija Nick y La Sonrisa de Julia, además de las formaciones Más Madera, Turmalina y Barathon Lane, según han publicado los organizadores en sus redes sociales.

Estos nuevos reclamos de la séptima edición del festival, que se celebra en el Muelle de Cádiz entre los días 15 y 17 de agosto, se unen a los ya anunciados como Vetusta Morla, Marea, Rozalén, Fuel Fandango, Zahara, Second, Niños Mutantes, Depedro, Elyella, Los Zigarros, Aurora & The Betrayers, Diavlo, Nixon, All la Glory, Vuelo 505 y Bocanada.

Las entradas y abonos se pueden adquirir en la página web del festival