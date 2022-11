Nicolás Zabala vuelve a sonar en la Catedral de la que fue maestro

El músico sevillano Nicolás Zabala fue maestro de capilla de la Catedral de Cádiz desde 1808 hasta su muerte, ocurrida en 1929. Había llegado a la capital en 1796 para ocupar el cargo de organista primero de la seo gaditana. En todo ese tiempo creó una gran producción musical de la que hoy se podrán escuchar en la Catedral gaditana dos significativas piezas: ‘Miserere’ y ‘Te Deum’. Son las dos obras que conforman el concierto que, dentro de la vigésima edición del Festival de Música Española Manuel de Falla, interpretarán la Orquesta Barroca de Cádiz y y el conjunto vocal Virelay. Será a las ocho de la noche y con entrada gratuita hasta completar aforo.

El director de la Orquesta Barroca, Jaime Calderón, explica a este periódico la singularidad de un concierto en el que compartirá responsabilidad musical con el director de Virelay, José Enrique García Ortega. Señala Calderón que la primera parte del actuación será para el ‘Miserere’, una obra que ha transcrito por completo el musicólogo Marcelino Díez recuperando una pieza que se convertirá en un estreno de la mano de estas dos formaciones musicales gaditanas: “ Es una obra totalmente inédita, que la ha recuperado Marcelino y la vamos a tocar por primera vez, desde que se estrenó en el siglo XIX. Esto lo hace bastante interesante para el festival”, comenta Jaime Calderón.

El ‘Te Deum’ de Zabala ocupará la segunda parte del programa del concierto. Fue la pieza que el músico sevillano, ya como maestro de capilla de la Catedral, compuso como acción de gracias por la proclamación de la Constitución de 1812. Concebida originalmente para ser interpretada en el primer templo de la capital, en su momento se decidió que se hiciera en la iglesia del Carmen. Así ocurrió también durante el Bicentenario de la Pepa, en 2012, cuando esta obra se interpretó en la iglesia de la Alameda y también gracias al buen hacer de Marcelino Díez, que recuperó la obra de Nicolás Zabala para los actos del Bicentenario.

En esta ocasión, sin embargo, el ‘Te Deum’ sonará en la propia Catedral, en el espacio para el que fue concebido y creado por el músico sevillano y, además, con el sello que acompaña a la Orquesta Barroca de Cádiz desde que fue creada hace casi cuatro años y que explica Calderón: “Somos una formación que interpreta con criterios históricos, que hacemos una interpretación históricamente documentada. Ahora hemos trabajado varios meses en todo el tema de digitaciones, arcos, las formas de interpretación para acercarlo más a como sonaría en la época”.

No ocurre así con la instrumentación: “En el tema de la organología (construcción de los instrumentos), hemos optado por tocar con instrumentos modernos por una sencilla razón, porque esto es una época de transición entre los instrumentos barrocos y los instrumentos románticos, y realmente no sabemos no sabemos cuál era el estado de los instrumentos en Cádiz en 1812”.

Esta obra de acción de gracias ya fue interpretada hace unos seis años por buena parte de los músicos que hoy integran la orquesta y por la coral Virelay, aunque por entonces, al no estar formada la orquesta como tal, no se realizó ese trabajo de investigación que les permite ofrecer una actuación tan ajustada a los cánones de la época en la que la pieza fue compuesta por Nicolás Zabala.

Pese a su juventud, a punto de cumplir cuatro años, la Orquesta Barroca de Cádiz es una experimentada formación que se ha consolidado en el panorama de la música de Cádiz y que repite actuación en el festival confirmando su trayectoria ascendente.

Virelay, por su parte, fue fundado en Cádiz en octubre de 2001 por iniciativa de Jorge Enrique García Ortega y Sandra Massa Santos. Como se explica desde el festival gaditana, tiene por objetivo “el estudio y la aproximación a la música antigua desde una perspectiva plural y versátil, combinando diferentes tipos de formaciones, centrando su labor en tres aspectos: investigación, interpretación y formación. El primer cometido tiene por objeto principal la música compuesta para nuestra ciudad, especialmente la perteneciente al archivo musical de la Catedral de Cádiz, de la que es capilla musical desde el año 2009”.