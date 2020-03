Ñengo Flow, confirmación sorpresa en Cabo de Plata

El Festival Cabo de Plata, que se celebrará del 22 al 25 de julio en Barbate, anuncia una confirmación internacional extra, por sorpresa, a todos los caboplateros amantes del reggaeton-rap. Se trata del artista puertorriqueño Ñengo Flow, que se apunta al cartel del festival de Barbate donde actuará por primera vez en la playa gaditana.

Ñengo Flow, cuyo nombre real es Edwin Rosa Vázquez, nació en 1981 en Puerto Rico y se dedicó de forma muy temprana a la música para transmitir sus vivencias cotidianas, letras de barrio y de colegio que llegan a los más jóvenes y que ya lo apodan 'Real G' (Real Gangster). Su interés por los ritmos urbanos le llevó a pulir un primer trabajo, Flow callejero, con el que consiguió éxitos como Aunque estemos juntos o Tírale, después llegarían otros como Hechizo y Como antes. Su segundo álbum, Real G4 Life 3, lo posiciona con éxitos como Haciéndote el amor, llegando a altos puestos en las listas top latinas.

Con su 'flow' ha colaborado a lo largo de su trayectoria con artistas de la talla de Don Omar, Daddy Yankee, Arcangel, De la Guetto, entre otros pilares del género. Actualmente es el rey del 'maleanteo'.

En 2020 publica su nuevo disco The G.O.A.T. con importantes colaboraciones como las de Anuel AA, Darell, Chencho Corleone, Guaynaa, entre otros. Canciones que presentará en Cabo de Plata, un festival que anuncia que habrá más confirmaciones en su cartel. En anteriores avances el festival ha confirmado a Bad Bunny, Beret, El Kanka, Hamlet, Mojinos Eskozíos, Shinova, Bad Gyal, Nil Moliner, Rayden, Guitarricadelafuente, Sho-Hai, Ms Nina, Juancho Marqués, Trsashtucada, Mr Kilombo, Costa, Aslándticos, The Zombie Kids, Foyone, Soge Culebra, Sínkope, Chiki Lora, No Konforme, Kulto Kultibo, La Kruel Band, Tribade, Ummo, Zetazen, Delaossa, Morad, Desakato, Recycled J, Funzo & Baby Loud, Dskarrila, Hard GZ, Dante, La Tarambana, La Pompa Jonda, Santa Salut & Swit Eme, Calero LDN, Jastha, Zaidbreak, Sule B y Kitai.