María Espejo y el jeroglífico de la mitología egipcia

"Volví a escribir al irme a vivir a un pueblo"

Acostumbrada a ilustrar relatos ajenos, la de escribir no es, sin embargo, una costumbre nueva para María Espejo: “De hecho, de pequeña, lo que hacía siempre era dibujar y escribir -cuenta-, pero al llegar a Madrid decidí especializarme como ilustradora. Mover propuestas escritas era complicado, y no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, así que me centré en el dibujo para mejorar algunas carencias técnicas que tenía, y me metí a dibujar a saco durante dos o tres años”. Así, escribir quedó sólo como algo utilitario, “relatos para el taller, el blog o cosas así... Pero, para mí, dejé de escribir”. “La cuestión es que sentía que había algo que me faltaba en lo que hacía. Entonces, me fui a vivir a un pueblo–continúa–, ¡y empecé a escribir ya en el trayecto del autobús! Y me di cuenta de que lo necesitaba muchísimo, aunque me había oxidado bastante en todo este tiempo... Me notaba torpe: me había hecho a la rutina del dibujo desde hace años, pero la había perdido escribiendo. La suerte fue haber publicado ya como ilustradora con Siruela, y que les gustara el adelanto”.