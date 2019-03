Marea estará también en Cádiz en el No sin Música

La séptima edición del festival No sin Música añadió ayer mismo un nuevo nombre a su ya extenso cartel. Se trata de Marea, la banda navarra de rock que, además, se anuncia ya en su página web con la fecha en la que actuarán en la cita musical gaditana: 15 de agosto.

Nacida en 1997 en el municipio navarro de Berriozar, Marea es considerada una de las bandas dentro del panorama del rock urbano más exitosas. En su discografía se encuentran seis álbumes de estudio, dos recopilaciones y un álbum en directo. A Cádiz llegarán con su gira El Azogue, el título del disco que saldrá al mercado el próximo 12 de abril. El primer concierto de la gira anunciado hasta la fecha será el 1 de mayo en Cáceres.

El Azogue ha tenido ya su aperitivo en forma de single y videoclip con el tema En las encías, con la colaboración del ex boxeador Poli Díaz y que se puede ver en la página web del grupo.

En la capital gaditana, Marea compartirá cartel en el No sin Música, del 15 al 17 de agosto, con Vetusta Morla, Rozalén, Fuel Fandango, Niños Mutantes, Second, DePedro, Aurora & The Betrayers, Diavlo, Zahara, Al La Glory, Nixon, Elyella y Los Zigarros. El festival volverá a celebrarse un año más en el muelle de la capital, aunque abandona julio para estrenar agosto.